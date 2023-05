El Sol de México, Luis Miguel, anunció dos nuevas fechas en Chile, sumando 4 presentaciones en total. El multipremiado artista regresará a Chile durante el segundo semestre y la venta de entradas comenzó este jueves, agotándose en cosa de minutos.

Tras filas de cientos de miles de personas, las entradas disponibles en Sistemas Puntoticket no fueron suficientes para todos los seguidores del cantante detrás de éxitos como "La Bikina", "Suave", "Te Necesito" y "La Incondicional", por lo que él a través de sus redes sociales anunció dos nuevas fechas.

¿Cuándo son las nuevas fechas para Luis Miguel en Chile?

Las nuevas fechas, que se realizarán en el Movistar Arena, son para el próximo lunes 28 y martes 29 de agosto. Mientras que los días, ya agotados, se realizarán los días 21, 22 y 25 del mismo mes.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Hasta el momento ni Fenix Chile, la productora a cargo de traer al artista, ni Luis Miguel, han revelado cuándo comenzará la venta de los nuevos tickets.

¡México por siempre!

El artista mexicano, estrenó su más reciente disco el 2017, titulado ¡México por Siempre!, correspondiente a su vigésimo trabajo de estudio.

El álbum contiene los temas La Fiesta Del Mariachi, Sin Sangre en Las Venas, El Siete Mares, El Balajú / Huapango, Serenata Huasteca, Que Bonita Es Mi Tierra, Los Días Felices (Les jours heureux), No Discutamos, Llamarada, No Me Amenaces, Soy Lo Prohibido, Deja Que Salga La Luna, y Por Qué Te Conocí.