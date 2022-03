Encanto, la película animada de Disney se convirtió en uno de los éxitos más grandes del 2021 con un filme que retrata la historia de los Madrigal, una familia con dones especiales los cuales usan para ayudar a su pueblo.

La cinta además destacó por las increíbles canciones originales incluidas en la producción, las cuales se convirtieron en un éxito de reproducción en las distintas plataformas digitales.

La película obtuvo una recaudación mundial de 251.7 millones de dólares y se convirtió en un éxito entre la crítica especializada, por lo mismo no fue sorpresa la nominación de la cinta a múltiples categorías en los próximos Premios Oscar.

¿A qué categorías está nominada Encanto?

Encanto compite por Mejor Película Animada contra Luca, Raya and the Last Dragon, Flee y The Mitchells vs. The Machines y Mejor Banda Sonora Original contra Don't Look Up, Dune, The Power of the Dog y Parallel Mothers.

En cuanto a Mejor Canción Original, 'Dos Oruguitas', escrita por Lin Manuel Miranda competirá contra 'No Time to Die' de No Time to Die, 'Down to Joy' de Belfast, 'Somehow You Do' de Four Good Days y 'Be Alive' de King Richard.

La ceremonia se realizará este domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y será conducida por las actrices Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, quienes serán las encargadas de conducir el evento más importante de Hollywood.