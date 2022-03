Oscar 2022 | ¿Por qué la canción de Encanto "No se Habla de Bruno" no está nominada?

Encanto se convirtió en uno de los estrenos más exitosos del 2021, la película animada de Disney cosechó millones de fans alrededor del mundo quienes quedaron encantados con la historia de la familia Madrigal.

Pero eso no es todo, ya que sus pegajosas y emocionantes canciones quedaron pegadas en la retina de todos quienes vieron el filme. La película obtuvo una recaudación mundial de 251.7 millones de dólares y se convirtió en un éxito entre la crítica especializada, por lo mismo no fue sorpresa la nominación de la cinta a múltiples categorías en los próximos Premios Oscar.

Sin embargo, lo que sí llamó la atención de los seguidores de la ficción fue que la canción más popular de la cinta "We Don't Talk About Bruno/ No Hablamos de Bruno" no recibiera una nominación.

Encanto ha sido nominada a Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original por 'Dos Oruguitas'.

¿Por qué We Don't Talk About Bruno no está nominada a los Premios de la Academia?

Encanto llegó a la pantalla el 24 de noviembre del 2021, la fecha límite de presentación de los Oscar para esta categoría fue el 1 de noviembre, por lo que Disney tuvo que adivinar de cierta forma por cual de las películas de la cinta consideraban que tendría mejor recepción.

Tras la llegada de la película al servicio de streaming, la canción se convirtió en un éxito masivo de reproducción llegando a los primeros lugares de los rankings musicales. El tema rompió récords en Disney al llegar a la lista de Billboard Hot 100 de EE. UU, así como también la primera canción original del estudio en liderar la lista de singles del Reino Unido.