Christopher Nolan como siempre da que hablar con sus películas y es que su nueva cinta títulada “Oppenheimer” nos contará la historia de J. Robert Oppenheimer, el físico desarrollador de la bomba atómica que participó del Proyecto Manhattan con un equipo de científicos durante la Segunda Guerra Mundial.

Inspirada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, "Oppenheimer" tendrá de protagonista al actor Cillian Murphy y llegará a los cines el 21 de julio de 2023 en Estados Unidos.

Confirman la duración

Matt Damon forma parte del reparto de la película de Nolan y en una reciente conversación con Variety en el marco de la premiere de "Air", película que protagoniza con Ben Affleck, el actor habló acerca de "Oppenheimer" y nos dió detalles de su duración mencionando que “dura tres horas y es fantástica”.

Asimismo agregó “Cillian está fenomenal. Es todo lo que te gustaría ver”, para luego proseguir diciendo que "Le pregunté a Chris que cuánto tiempo iba a durar, porque no me lo creía, y me quedé impresionado al saber que iba a durar casi tres horas. Es rapidísima. Está genial".

Con un aproximado de 3 horas “Oppenheimer” será la cinta más larga de Nolan superando a sus otras exitosas películas como lo son “Interstellar” que dura 169 minutos y “The Dark Knight Rises” que tiene una duración de 165 minutos.

El reparto de la cinta está conformado por una gran cantidad de reconocidos actores como Gary Oldman, Robert Downey Jr, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Matt Damon, Cillian Murphy, Josh Hartnett, Dane DeHann, Jason Clarke, Alden Ehrenreich y Michael Angarano, entre otros más.