Cristopher Nolan siempre nos sorprende con sus excelentes largometrajes. Una nueva producción del reconocido cineasta llega a la pantalla grande: Oppenheimer, la cual relata uno de los hitos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, como también, el giro que dieron los hechos en sus tiempos posteriores (Guerra Fría). Conoce su primer avance oficial y fecha de estreno a continuación.

¿Cuál es el primer adelanto oficial de Oppenheimer?

El primer avance oficial de Oppenheimer es el siguiente:

En este explosivo tráiler podemos ver el estilo característico del director. Imágenes contemplativas, planos generales, que envuelven al espectador en la inmensidad simbólica que respecta la secuencia. Se puede apreciar a su protagonista, y colaborador frecuente de Nolan, Cillian Murphy (Peaky Blinders), en el controversial papel del científico J. Robert Oppenheimer, quien fue el creador de la bomba atómica, arma nuclear que fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial y terminó en una tragedia de lesa humanidad en las localidades de Hiroshima y Nagasaki.

Las imágenes nos muestran a un Robert Oppenheimer serio, reflexivo, concentrado en su proyecto, pero también su mirada refleja vacío. En una de las escenas podemos escuchar las siguientes frases: “Imaginamos un futuro, y nuestras imaginaciones nos horrorizan”, asegura en el adelanto el personaje de Murphy. “No le temerán, hasta que lo entiendan y no lo entenderán, hasta que lo hayan usado. No sé si se nos puede confiar un arma así, pero no tenemos otra opción”, se le escucha decir mientras se muestran escenas de la película que detallan la construcción de una bomba atómica de prueba.

Es como si Robert fuera un cómplice sobre lo que pasaría y en el fondo, él sabía las consecuencias que podrían ocurrir. Aunque todos esos detalles lo podremos ver cuando se estrene el film.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer, el nuevo film de Cristopher Nolan?

La película basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, se estrena por la pantalla grande el 21 de julio de 2023.