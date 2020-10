Peaky Blinders: Cillian Murphy revela que criticó la banda sonora de la serie

Peaky Blinders, la serie de la BBC y que en Chile se puede ver a través de Netflix, se convirtió en éxito total desde su estreno en 2019. Y es que tanto su trama como la música que acompaña la historia lograron cautivar al mundo entero.

La historia protagonizada por “Tommy Shelby” cuenta con canciones potentes, entre ellas su tema principal: Red Right Hand de Nick Cave & The Bad Seeds. Este detalle para sus fanáticos es clave, pues aseguran que de no tener dicha banda sonora, nada sería igual.

Y por poco es así, porque Cillian Murphy recientemente reveló que no estaba a gusto con que la BCC haya elegido música contemporánea para la producción.

A Cillian no le gustó la banda sonora de la serie



En conversación con el programa Radio 6 Music de Steve Lamacq, el actor contó esta inédita anécdota que sorprendió a todos en redes sociales.

“¿Te sorprendió el éxito de la música en Peaky Blinders?”, le preguntó el presentador a Murphy, sin esperar su inesperada respuesta.

“Tengo que ser honesto, pensé que era una idea terrible cuando alguien me dijo primero que sería música contemporánea contra una historia de época. No pensé que funcionaría, pero luego fue un éxito", aseguró.

Cabe mencionar que “Peaky Blinders” cuenta la historia de una temeraria familia de gitanos que comenzó a generar ingresos con una serie de negocios ilegales. Sin embargo, con el paso del tiempo lograron formalizarlos e incluso escalar a nivel político.