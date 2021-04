Mi Barrio hace hilarante imitación al jurado de "Yo Soy": Américo participó y fue eliminado

Mi Barrio estrenó su segundo capítulo luego de una semana de polémicas tras la imitación del popular grupo de K-Pop BTS. El nuevo episodio del programa de humor realizó una divertida imitación al espacio de imitación de CHV "Yo Soy", llamado "No Soy".

"Buenas noches compadre, ¿Cómo están? bienvenidos a No Soy, un programa bueno, sencillo, extraordinario compadre. Hoy tenemos la gran final compadre, donde elegiremos al mejor Américo, extraordinario, precioso". comenzó saludando el actor Cristián Riquelme.

Dando paso a Myriam Hernández: "La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí esta noche, en esta gran fiesta, muchas gracias, lindo"

Tras la ausencia de Antonio Vodanic, el ministro de salud Enrique París tomó su lugar. "La verdad que quiero comenzar agradeciendo a Cristián por la invitación, también a quien tengo a mi costado derecho, Myriam Hernández. Soy fanático de usted, me se todas sus temas, tales como: Huele a peligro, ay amor ay amor, el hombre que yo amo, entre tantos otros buenos temas, quiero confesar a demás que tengo todos su casettes", señaló Fernando Godoy caracterizado como la autoridad.

Empezamos con el primer compadre, perdón, concursante en No Soy: Américo", señaló Riquelme, quien le dio el paso a la competencia, sin embargo, los espectadores no contaban con que el verdadero Américo se presentaría a la competencia, sin lograr cautivar la atención del jurado que se mostraba aburrido durante la presentación.

Américo en Mi Barrio

Tras esto, ambos concursantes deben pararse frente al jurado, donde Jaime Gacitua, que imitaba al cantante chileno se llevo todos los halagos. "La verdad es que me encantó, incluso lo haces mejor que el verdadero", le comentó Myriam.

En cambio cuando evaluaron al verdadero cantante el jurado fue implacable "No me gusto tu look, ni tu performance, hay mucho, mucho que pulir", le señaló la cantante de "Huele a Peligro"

No me gusto tu presentación compadre (...) no me gusto compadre, te voy a dar una oportunidad, cantante algo a capella.

A lo que Américo acepta y canta "Traicionera", perdiendo en la elección del jurado, retirándose molesto.