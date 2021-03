Imitadora de Shakira en "Yo Soy" se refiere nuevamente a Myriam Hernández: "Era muy desagradable"

Noelia Quiroz, la imitadora de Shakira en "Yo Soy", se refirió nuevamente a su participación en el programa y a los conflictos con el jurado.

En Me Late de TV+ la imitadora de la cantante Colombiana habló acerca de su pasó por el espacio de competencias de CHV. en donde señaló: "nunca pensé que iba a generar tanto revuelo y que el canal me iba a dejar mal. Porque al momento de molestarme con esta situación mostraron todo, cuando siempre editan".

Así mismo, continuó refiriéndose a la edición del espacio: "Siempre editaron cosas que hablaba positivamente, mostrándome humana, y me dejó descolocada que transmitieran ese momento"

"Tenía mucha pena, fue mucho el esfuerzo que hice para nada. No tenemos clase, no tenemos coach. Pagué mis clases, mis pistas, me la jugué por entero", indicó respecto a lo ocurrido en su último capítulo en el programa.

Quiroz también comentó el trato que tenía el jurado con los concursantes, donde mencionó específicamente a Myriam Hernández: "ella era muy desagradable, trataba de no mirarla a la cara para no ponerme mal. Nos pasó a muchas de las mujeres que estuvimos ahí. Era una lata"

La imitadora de Shakira hace unos días uso sus redes sociales para realizar sus descargos sobre el programa, en donde comentó que " "Mirian (sic) me miraba con una cara terrible desde que aparecía, eso desgasta, y sin publico se hace peor, nunca me hizo sentir cómoda esa cara te inseguriza y los nervios terminan traicionando, eso es de la mayoría de las mujeres que estuvimos en este programa".

Así mismo aclaró lo ocurrido en el último programa: "el decir que no estaba de acuerdo fue por que bailar, cantar, era difícil no tener alguna desafinación, y no me pareció a mi y así se lo hice saber y conté que estaba cansada algunos no dicen nada y cansada de siempre escuchar lo mismo, no entendía que si siempre veía lo mismo me seguían dejando, no era mi culpa ,yo solo busque mi crecimiento el que siguiera obviamente, y aclaro a muchos que lloré tanto de pena que ni siquiera podía hablar y menos levantar la cara, no fue pataleta ni faltar el respeto fue solo llorar hacia un lado y listo y si di la espalda es por que quería salir y que no me vieran llorando así", escribió en la publicación.