Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Rihanna con su segundo tema para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, Juanes con su distintivo estilo de rock latino, el desatado pop de Alex Anwandter, Myriam Hernández junto a su apuesta navideña para este año y un mordaz nuevo tema de Tiro de Gracia disparando contra el género urbano, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Rihanna - Born Again

El retorno de Rihanna fue con todo. La semana pasada compartió uno de los temas más significativos para Black Panther: Wakanda Forever, Lift Me Up. Pero los que ya vieron la película y se quedaron durante los créditos aunque no había una escena post, se dieron cuenta de que la artista no sólo entregó una canción para la banda sonora, sino que eran dos. Y el segundo tema fue liberado este viernes y curiosamente se llama Born Again. Sí, como el cómic de Daredevil, pero también el "renacida" puede ser interpretado como su retorno a la música tras seis años de silencio.

Juanes - Amores Prohibidos

"La idea de la canción partió de un artículo que leí durante la pandemia sobre la dificultad de mantener relaciones secretas por los desafíos que implicaba encontrarse con la otra persona. Musicalmente, si le quitas el ritmo a la canción, en realidad es una cumbia, un tipo de música folclórica colombiana, pero cuando vuelves a incorporar el resto de la producción y el bucle, adquiere un sonido y una vibra un poco al estilo de Andre 3000 y 'Hey Ya'. Luego agregué un solo de guitarra al estilo de Chuck Berry para darle una vibra de rock and roll clásico, y combinar el sonido con letras poéticas que hablan de esa persona con la que te encuentras en la oscuridad cuando nadie más puede verlos", indicó el cantante.

Alex Anwandter - Maricoteca

"Escribí Maricoteca como una oda a perderse en la pista de baile: un lugar donde puedes encontrar el amor, el desamor y la ‘perversión’ de la sociedad. Maricoteca es también la primera canción de un nuevo álbum que saldrá el próximo año, que explorará la cultura dance y las discotecas como el terreno ideal donde uno puede convertirse en quien realmente quiere ser", contó el músico, compositor y productor chileno.

Myriam Hernández - Luz

“Es un anhelo que tenía desde hace años y concretarlo ha sido un sueño cumplido. Son canciones navideñas que están en el consciente colectivo, las que he adaptado a mi estilo. Y ‘Luz’ está inspirada en el espíritu y nostalgia de las películas familiares que se disfrutan durante las fiestas navideñas” explica Myriam Hernández.

Tiro de Gracia - El Santo

"El Santo es una canción que habla de la perdición que genera normalizar las armas y las drogas en Latinoamérica y el mundo, hoy en día la música urbana habla que es COOL drogarse, robar, traficar y generar dinero fácil, es un llamado de atención a las nuevas generaciones y no queremos más muertes por balas perdidas en los barrios del Mundo", comentó al Zaturno.

María José Quintanilla - Que te vaya bonito

En Que te vaya bien bonito, la cantante y compositora, explora el fin de una relación que ha sido superada y que, aunque ha habido una traición, la sensación es ese "ya fue" que nos indica que "ya no hay vuelta atrás" de una manera muy irónica y divertida a la vez. "También explora el humor del darse cuenta de que estamos puro dando jugo, haciendo llamadas a hora inapropiadas o diciendo cosas que en realidad no queríamos decir", comenta Quintanilla.

Sofía Reyes - Luna

La cantautora abraza la naturaleza y el poder de la divinidad femenina en esta romántica canción de amor, que producida por Thom Bridges y escrita por Reyes, Bridges y Karen Sotomayor (el mismo equipo detrás del éxito de Marte). Es la primera canción del próximo y nuevo álbum de la artista que saldrá en 2023. En este nuevo tema, Sofía confía en sus instintos al experimentar con sonidos de la naturaleza e instrumentos en vivo únicos de varios lugares de América Latina.

Pablo Alborán, María Becerra - Amigos

La voz del romántico español coquetea ahora con la representante femenina más importante de la música urbana argentina, para crear un tema tan coqueto como pegajoso, que formará parte del disco que editará el cantante el próximo 2 de diciembre.

La Noche - Esa chica súper onlyfans

“Se trata de una canción súper actual, que habla de las redes sociales y la historia de este pobre tipo que se enamoró de una mujer imposible”, comenta con humor Alexis Morales, líder de La Noche. En esta línea, el músico agrega que el single “es la segunda habitación del Motel Mil Estrellas, que iremos mostrando de a poco; el primer adelanto fue “Me enamoras”, el que ha tenido una excelente recepción entre el público lo que nos tiene muy contentos”.

Christian Pagán x Cory - Viajo Feliz

“Es un tema con un estilo único, romántico, muy apasionado y especial, desde la letra hasta la melodía. Una fusión de voces que lograron un tema para el disfrute de todos, acompañado junto a la incomparable y excepcional voz de Cory”, comentó semifinalista de la competencia de canto “American Song Contest” de la cadena estadounidense NBC.