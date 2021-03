Doble de Shakira arremete contra Myriam Hernández: "Me miraba con una cara terrible"

Noelia Quiroz, imitadora de Shakira, hizo sus descargos contra el programa "Yo Soy", explicando a través de sus redes sociales las situaciones que vivió durante su participación en el espacio de CHV.

Tras esto, la doble de Shakira realizó sus descargos a través de Instagram hablando sobre como funciona el programa: "por fin estoy con mi familia, mis hijos, mi marido, con quienes me aman con el alma. Ayer reviví nuevamente el dolor de ese momento, de pena y frustración.. pague mis clases de canto, deje vacaciones, lleve mis trajes, mande hacer pistas, todo para aportar en el programa todo lo que yo tenia, pensé que llegaría a una academia pero no era así, todo corre por parte de uno, todo eso me agotó, dejar a mis hijos y familia, por tan poco me movía el piso". indicó.

Luego se refirió a la edición del programa, en donde señaló que muchas de las cosas que dijo no salieron al aire: "logré avanzar en cada capitulo, por que en mí se veía una doble, quizás con couch todo hubiese sido mejor para mi, para ser una doble más completa, pero lo hice solita, dije que me sentía orgullosa de mi en cámara, pero no lo pusieron, dije que agradecía a mi papito y jamás salió en cámara y también hable de que yo no era cantante que había comenzado como doble y quería crecer como artista..."

Concluyó su publicación hablando sobre la cantante Myriam Hernández quien es jurado del espacio: "Mirian (sic) me miraba con una cara terrible desde que aparecía, eso desgasta, y sin publico se hace peor, nunca me hizo sentir cómoda esa cara te inseguriza y los nervios terminan traicionando, eso es de la mayoría de las mujeres que estuvimos en este programa".

Así mismo aclaró lo ocurrido en el último programa: "el decir que no estaba de acuerdo fue por que bailar, cantar, era difícil no tener alguna desafinación, y no me pareció a mi y así se lo hice saber y conté que estaba cansada algunos no dicen nada y cansada de siempre escuchar lo mismo, no entendía que si siempre veía lo mismo me seguían dejando, no era mi culpa ,yo solo busque mi crecimiento el que siguiera obviamente, y aclaro a muchos que lloré tanto de pena que ni siquiera podía hablar y menos levantar la cara, no fue pataleta ni faltar el respeto fue solo llorar hacia un lado y listo y si di la espalda es por que quería salir y que no me vieran llorando así".