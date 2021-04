Imitación a banda BTS en "MI Barrio" causa molestia en redes sociales: Acusan xenofobia y racismo

Please RT :

Este tipo de televisión se veía en los años 70, no tiene lugar hoy en día. De muy mal gusto, una vulgaridad. #RacismIsNotComedy #MiBarrioMega #StopAsianHate



I felt I was watching a vulgar, obnoxious tv segment from the 70s. This doesn’t belong in today’s waves. https://t.co/AHmYRjRbV0