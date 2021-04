Imitador de Zalo Reyes vive un incómodo momento con Cristián Riquelme en "Yo Soy"

Carlos Caro, el imitador de Zalo Reyes en el programa de talentos "Yo Soy" vivió nuevamente un incómodo momento debido a las críticas del jurado tras su presentación.

Luego de que el cantante se presentara con la canción "Acorralado", el jurado compuesto por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme le entregaron su opinión sobre su presentación, en donde recibió positivos comentarios.

Sin embargo, se generó un momento incómodo cuando el actor recordó lo ocurrido la semana pasada, señalando: "La última vez que usted pisó este escenario, no se le dijo algo malo, se le dijo una crítica constructiva y usted reaccionó. Usted es dueño de reaccionar como quiera, pero eso no nos deja indiferente, así que yo hoy día solamente me voy a referir a la actuación. (...) Y la actuación está bien. En la actuación de hoy yo no tengo ningún reparo. Punto final, no he dicho nada más".

Recordemos que la semana pasada se produjo una tensa situación luego de que Riquelme le dijera al imitador del "Gorrión de Conchalí: "te voy a felicitar y te voy a tirar las orejas al mismo tiempo. Felicitaciones porque la canción fluye y la voz está, todo lo que has ganado dramáticamente está. Pero se te arrancó la moto en un momento".

A lo que Caro respondió que “es distinto decirle ‘buena Carlitos, está buena la música’ porque es parte de lo que estamos viendo, pero decirle al jurado ‘mesurado como me dijo el jurado’ no es necesario porque eso está implícito en la actuación. No le aporta a tu presentación“, le comentó el actor en aquella oportunidad, lo que generó el descontento del cantante, quien le señaló que: "¡Ya no sé qué hacer! El jurado me dijo la otra vez que era mucho, ahora hago lo que dijo el jurado, ya no sé cómo mostrarles".

“Estoy haciendo un Zalo Reyes joven, un gallo activo. Tengo 60 años, entiéndame, con una voz de 30 años atrás, soy un hombre maduro, Zalo es un hombre siete años mayor que yo. Llevo 40 años y estoy aburrido ya. Estoy aburrido", señaló visiblemente afectado.