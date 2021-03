"Estoy aburrido": Doble de Zalo Reyes vive tenso momento con el jurado en "Yo Soy"

Un complicado momento se vivió en el último capitulo del estelar de CHV "Yo Soy" en donde Carlos Caro, el doble de Zalo Reyes tuvo una discusión con el jurado al momento de su evaluación que lo llevaron hasta las lágrimas.

Luego de que cantante se presentará con la canción "Ramitos de Violetas", Cristián Riquelme, jurado del espacio le señaló : "te voy a felicitar y te voy a tirar las orejas al mismo tiempo. Felicitaciones porque la canción fluye y la voz está, todo lo que has ganado dramáticamente está. Pero se te arrancó la moto en un momento".

“Es distinto decirle ‘buena Carlitos, está buena la música’ porque es parte de lo que estamos viendo, pero decirle al jurado ‘mesurado como me dijo el jurado’ no es necesario porque eso está implícito en la actuación. No le aporta a tu presentación“, le comentó el actor.

El participante se molestó ante los comentarios, indicando que él tomaba en consideración las sugerencias que el jurado le hace: "¡Ya no sé qué hacer! El jurado me dijo la otra vez que era mucho, ahora hago lo que dijo el jurado, ya no sé cómo mostrarles".

“Estoy haciendo un Zalo Reyes joven, un gallo activo. Tengo 60 años, entiéndame, con una voz de 30 años atrás, soy un hombre maduro, Zalo es un hombre siete años mayor que yo. Llevo 40 años y estoy aburrido ya. Estoy aburrido", señaló visiblemente afectado.

Tras esto la cantante Myriam Hernández le indicó que "hay que aprender siempre y no enojarse y no frustrarse".

"Estoy enojado, estoy sentido, esto a mi no me sirve", señaló molesto Caro. "Le gusta que le digan las cosas buenas no más" comentó Cristián Riquelme.