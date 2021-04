"En la final cociné como el...": Max Cabezón recuerda su paso por MasterChef

El participante de la segunda temporada del programa de competencia culinaria "MasterChef Chile", Max Cabezón, estuvo presente en el último episodio de la "Divina Comida" en donde compartió pantalla con los chefs Álvaro Barrientos, Juan Pablo Mellado y Sergi Arola, en donde recordó su paso por el programa de Canal 13.

Sobre como ingresó al espacio señaló que su ex pareja lo motivó a participar. "Yo en mi vida había puesto un pie en un canal de televisión, ni había estado familiarizado con la televisión. A mi no se me ocurrió, se le ocurrió a mi ex polola, ella me insistió y me dice 'acabo de ver el comercial de MasterChef, inscríbete en la página' y yo dije ya, me voy a inscribir".

Luego agregó: "Para mi todo se basa en tener una experiencia para contar en un carrete. Para mi fue una experticia, yo recién había terminado una pega que era full tecnología".

Asimismo, señala que no tenía ninguna experiencia previa en la cocina "solo amateur y de los libros que me leía en mi casa y de 'San YouTube' que me enseña todo lo que sé hoy día. De repente empecé a progresar en la competencia y no me di ni cuenta y llegué a la final", agregó.

Y sobre la final que terminó perdiendo contra Alfonso Castro: "cuento corto, en la final cociné cocine como el ort*", finalizó.