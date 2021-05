Max Cabezón habla sobre su relación con Pancha Sky: "Estoy completamente enamorado"

El finalista de la segunda temporada de MasterChef, Max Cabezón, se sincero acerca de su relación con la gamer y ex conductora de Fox Players, Francisca Carvajal, también conocida como Pancha Sky.

El dueño de la pizzería Testardos entregó detalles sobre su relación al diario "Las últimas Noticias", en donde reveló que no se les hizo tan sencillo poder juntarse.

"La primera semana de febrero le dije 'ya, cortemos la tontera. El viernes, a las 20 horas, te invito a comer ramen al Kintaro' y me dijo 'ya, dale'".

Señaló que previo al encuentro se encontraba muy nervioso y que incluso llego temprano al restaurant. "Quería que todo saliera perfecto porque llevaba 4 años intentando concretar una cita", reveló.

"Elegí ese lugar porque encontré lindo juntarse en una primera cita a sorbetear fideos. Si prospera el amor después de eso está todo bien".

"Estamos juntos hace casi 4 meses, (pedir pololeo) eso ya n ose pregunta, pero yo la amo, nos amamos. Es una relación donde yo digo ella es para mí y me proyecto con ella. Estoy completamente enamorado y no me interesa nada más". confesó Max.

A su vez, Francisca señala "conocer al Max fue conocer a un amigo instantáneamente. Se dio todo natural, no fue necesario ningún esfuerzo extra. Tenia que funcionar así como fue".