"Muerto de hambre": Marcelo "Chino" Ríos responde una vez más y en duros términos a Jordi Castell

Marcelo Chino Ríos hizo polémicas declaraciones en el marco del programa de Chilevisión "Podemos Hablar", momento en el que recalcó la molestia que le provocan las personas homosexuales, a pesar de que reconoció el haber besado a una persona del mismo sexo en el mismo espacio.

Durante la semana pasada, Jordi Castell reaccionó ante tales declaraciones a través del programa de Canal 13, asegurando que "hay que ser muy miserable o tener una deficiencia intelectual" para emitir tales dichos.

El ex tenista tardó en responder, pero finalmente lo hizo durante este fin de semana, cuando tomó una imagen de Castell junto a su pareja y la publicó en dos oportunidades en tu perfil, para enviarle mensajes en duros términos al fotógrafo.

En primer lugar, Ríos cuestionó que "porque no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco pero te pido si puedes,que me contestes por ti opinion personal".

Pero posteriormente el deportista se arrepintió y lanzó por segunda vez la imagen, esta vez asegurando: "que me importa lo que piense un monopatin muerto de hambre, el huea dice que se cuiden y el Pastel se va al campo,retiro mi pregunta anterior este monoptin no clasifica".

Esto último lo hizo en referencia a que Castell se trasladó hasta Limache para enfrentar la cuarentena, pero ante los cuestionamientos que recibió y tras el llamado de las autoridades a retornar a sus "primeros hogares", el también modelo decidió retornar a su departamento en la capital.

Las imágenes y comentarios siguen publicadas en el perfil de Instagram de Ríos, generando reacciones divididas que cuestionaron o celebraron su postura. En lo que sí concuerda la mayoría de los que comentaron fue en la necesidad de revisar la redacción con que se expresa el ex número uno.

Estas fueron las publicaciones de Marcelo "Chico" Ríos ante la reacción de Castell: