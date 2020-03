Jordi Castell sobre dichos del "Chino" Ríos: "Hay que ser muy miserable o tener una deficiencia intelectual"

El fotografo y ex rostro televisivo Jordi Castell reaccionó ante los dichos que el ex tenista chileno Marcelo "Chino" Ríos emitió durante su participación en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar".

En la oportunidad, el deportista nuevamente demostró su desprecio por los homosexuales, asegurando que le incomoda que dos hombres se besen en un lugar público, porque además no sabría cómo explicarle tal comportamiento a sus hijos. Sin embargo, el ex número uno también reveló que ha besado a una persona del mismo sexo.

Este lunes, durante su participación en el programa "Sigamos de Largo" de Canal 13, Castell entonces cuestionó: "¿Y qué importa si hay alguien con tacos que quiere andar mujereando por la vida? ¿y qué importa si hay un trans que se le para la que sabemos y así salir a la calle a comprar el pan? ¿y qué importa si hay alguien con la sexualidad que sea, la que parezca o no parezca, que haga su vida normalmente en la calle?

"No puede haber en el año 2020, un ciudadano que descalifique de esa forma a tantas personas. Desde la diferencia, que se sienta con la superioridad sólo por por el hecho de ser heterosexual, de venir a denostar", añadió.

Además, el también modelo añadió que "no me estoy dando por aludido, porque yo no sólo me doy besos en la calle con mi marido, sino que ando de la mano con mi marido, porque tenemos la convicción de no estar haciendole daño a nadie. Nos ampara la ley. Pero hay muchas personas a las que les ha costado una vida sentirse respetados".

"No por haber sido un deportista destacado, eso te hace validar tu capacidad intelectual", recalcó.

Ante la duda sobre las razones para tales declaraciones, Castell resaltó que "algo le debiera haber pasado y no le pasó, porque tiene un conflicto personal muy grande que tiene que ver directamente con lo sexual".

Así, la conversación también dio giro también a lo que Marcelo Ríos sobre sus primeros matrimonios, ya que según resaltó Castell, "además, huevoneó a la María Eugenia (Marraín) y su pega nueva de numeróloga".

"Lo más delicado es que él tiene como cuatro o cinco hijos de su tercer matrimonio, tiene una mujer; hay que ser muy miserable o tener una deficiencia emocional o intelectual para no respetar a tu actual mujer, hablando de tu ex públicamente. Cuando eres una autoridad, eso no se hace. Hay una cuestión valórica, que no se hace. No puedes hablar mal de tu pasado, porque te estás pisando la cola", subrayó el invitado de "Sigamos de Largo".