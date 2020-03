"Sentí como cuando la barbita empieza a crecer": "Chino" Ríos confiesa que besó a una persona del mismo sexo

Marcelo "Chino" Ríos se confesó la noche de este viernes en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar" y, tal como había proyectado la promoción del espacio, tuvo más de una declaración polémica.

Entre ellas, la confesión de haber besado a una persona del mismo sexo, algo que ocurrió "cuando yo era más chico, debo haber tenido 18 años, entrenaba en el Club Manquehue y se paseaba una mujer, que en realidad no era mujer, pero para mí era mujer".

"Sacaba fotos y todo. Empezamos a conversar. Rica, rica, rica y me invitó al campo ella... él... Entonces, le dije que no, que no podía ir. Que no se qué, entonces quedamos de salir un día y fuimos al Tequila. Nos encontramos con un amigo, le dije 'qué tal la mina?'... 'Rica, la cag*', me dijo. Y ahí ya a la chuch*, tá tá tá... Nos fuimos al mirador ese Saint George. La Pirámide".

"Empezamos ahí, en lo oscurito, mi Volkswagen Golf verde. Empezamos besitos, lengua. No me dejaba tocarla. Tocarlo. Entre los besos sentí como cuando la barbita empieza a crecer", siguió el Chino.

"¿Te picaba?", le preguntó Julián. A lo que Ríos indicó "a mí la de él. Dije 'no puedo creerlo. Estoy muy curao o...' Así que seguí. De repente prendo la luz y el hueón con el maquillaje corrido y le digo 'sale de acá conchet...' y él: 'pero si sabías que era hombre poh'. Y lo saqué del auto".