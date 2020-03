"Locas de diferentes maneras": "Chino" Ríos habla sobre sus matrimonios con Giuliana Sotela y Kenita Larraín

"Si me pongo a pensar en el pasado, me he casado con cada loca", comentó Marcelo "Chino" Ríos al ser consultado por si ya había conocido al amor de su vida. Lo que vino después fue un exhaustivo examen de sus fallidos matrimonios, para poner en relevancia la actual relación de pareja que sostiene desde hace más de una década, en medio de la conversación con el programa "Podemos Hablar".

El ex tenista fue directo al disparar: "yo quiero dejar una hueá clara (...) Yo siempre he dicho que me he casado con dos locas. El primer matrimonio y la segunda. Locas de diferentes maneras. Pero es la verdad, yo lo pasé pésimo con ella (Larraín). Lo pasé pésimo en el primer matrimonio (con Giuliana Sotela), era muy chico. Con la Kena lo pasé pésimo. No sé en qué está mal que yo diga que lo pasé mal".

"A mí me han criticado. Sale gente hablando. Yo no fui feliz, por eso me separé. Pero creo que encontré a la persona que cumple todas las expectativas de lo que yo pensaba era el matrimonio. Una persona que te entrega cinco hijos en cinco años... Entonces, lo paso bien, tengo una persona que me apoya. En los momentos difíciles que he tenido, ha estado conmigo", complementó.

Consultado si se arrepentía de sus anteriores vínculos, Ríos fue tajante: "totalmente".

"Lo que vi, me da exactamente lo mismo. Si yo puedo hablar de la gente que quiero y puedo dar la opinión que... Veo a la Kena y no puedo entender que vaya a los programas de televisión a hablar de Zamorano, de mí. No entiendo cómo puede haber una mujer que, en vez de hablar del pasado, no pueda hablar de su marido", explicó.

Luego, explicó que "una vez vi a la (Marcela) Vacarezza, que fue la única que le preguntó 'oye, ¿cómo puedes venir para acá y no hablar de tu marido?' Ya olvídate, qué estás hablando del pasado, Zamorano, Luis Miguel, Chino Ríos, ¿cuantos más?".

"Yo escuché otra hue* de que era su sanación, que venía a sanarse hablando de ellos. Entonces, no tiene sentido. O sea, tú te casai y ¿vení a hablar de tu ex polola?", cuestionó.

Aunque recalcó que "a mí no me molesta, me da exactamente lo mismo, pero encuentro que no tiene sentido. Déjatelo pa ti. Qué hablai de Luis Miguel, si esa hueá pasó hace 20 años. ¿Qué queri hablar de Luis Miguel? Hue*s que no entiendo. Con esos argumentos ella se va a sanar, ¿sanar de qué?"

"Quizás porque está en la etapa de Kenita Bo, distinta, está la numerología", le respondió Julián. Ante lo que el Chino le replicó: "¡Pero esa hue* vale callampa!".

"Con la Giuliana era muy chico, ella tenía otro pensamiento, pensaba en otra cultura, nos llevábamos pésimo, la pasé mal. Pero en mis 12 años de casado, lo he pasado la raja. Obviamente tengo peleas, como todos los matrimonios, pero creo que es el amor de mi vida. Siempre se solucionan y estoy cada día mejor", selló el ex tenista.