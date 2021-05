"Gritando como de la mitad del patio": Desclasifican ruda pelea entre Loreto Aravena y Francisca Merino en Canal 13

Cuando la leyenda, que los pasillos de Canal 13 han visto miles de encuentros y desencuentros entre reconocidas figuras del mundo del espectáculo. Ahora, acaba de quedar al descubierto un supuesto enfrentamiento entre Loreto Aravena y Francisca Merino, nada menos que al interior del canal de Luksic.

Fue nada menos que el periodista Hugo Valencia quien, en medio del último episodio del programa de Instagram Que te lo digo, reveló que fue testigo presencial de la pelea que se produjo cuando ambas coincidieron a la sombra de la señal de Inés Matte Urrejola.

De acuerdo a lo que contó Valencia, Merino ocupó el estacionamiento reservado para Aravena. La actriz de Pacto de Sangre al darse cuenta de eso explotó en rabia y no dudó en ir a increparla.

"La Pancha Merino, como muchos otros, siempre se estacionaba en cualquier estacionamiento. Nunca hubo un problema. El tema es que en una ocasión estábamos a punto de salir al aire (en el Bienvenidos), terminando de maquillarnos, arreglarnos, y llega Loreto Aravena al camarín del matinal emputecida", cuenta Valencia.

Y Aravena no llegó tímida, venía "gritando como de la mitad del patio, indignada porque la Pancha se había estacionado en su estacionamiento. ¡Me robaste el hueco!".

Es conocido que Merino tampoco es de las más sumisas, por lo que no le costó nada defenderse ante el ataque. Las cosas no iban a quedar así.

"Y a la Pancha no le caía muy bien la Loreto. Entonces, Loreto le dice ¡anda a sacar el auto!. ¡¿Qué?!. Anda a sacar el auto. ¿Pero por qué no te estacionas en otro, si hay millones de estacionamientos? No, yo me quiero estacionar en mi estacionamiento", describió el intercambio el periodista.

El enfrentamiento no se quedó así y hubo una clara vencedora, quien lanzó un duro misil al orgullo de su contrincante: "La Pancha Merino va y le muestra las llaves de su auto y le dice ahí tienes las llaves. Anda a moverlo tú, y sale con sus rulos caminando para el matinal. De verdad es que había millones de estacionamiento desocupados. Si no costaba nada estacionarse en otro".

Luego, el escándalo siguió escalando al punto de llegar hasta la productora de Bienvenidos en esa época, Jacqueline Cepeda, nada menos que de parte de Loreto.

"Obviamente que no la retó ni nada, pero como que le dijo ya po, estaciónate en otra parte para que no haya problemas más adelante", finalizó Valencia.