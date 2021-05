“La Pamela Díaz a nuestra edad va a estar destruida”: Pancha Merino responde a dichos de "La Fiera"

En un nuevo episodio del live "Las Reinas de La Noche", espacio que integran las actrices Francisca Merino, Aranzazú Yankovic, Alejandra Herrera y Berta Lasala, se refirieron a los dichos de la modelo e integrante de "Me Late", Pamela Díaz.

Recordemos que hace algunos días, "La Fiera" señaló que las integrantes del espacio de TV+ que integran Claudia Conserva, Francisca Merino, Francesca Conserva y Berta Lasala "estaban feitas", lo que fue refutado por Daniel Fuenzalida quien le señaló que “están maravillosas”.

"No, partieron, y se los digo altiro, antes estaban minas, minas, minas. Ahora están como alejaditas de la mano de Dios”, fue la respuesta de Díaz.

Tras estos comentarios, las ex protagonistas de "Adrenalina" respondieron a través de Instagram.

“Igual es una cuestión súper profunda. La gente con el paso del tiempo, son distinta etapas, o cuando uno ve a los distintos actores y dice ‘oye, qué está mal la tantito’, como que es un deporte. Culturalmente es súper feo. ¿A quién le importa tanto el otro?”, señaló Yankovic.

Asimismo, agregó: “Pero los sobrinos de 20 ó 23 no tienen esa relación con la gente como nosotros, con las capacidades o la orientación sexual, no tienen esos problemas. No tienen ese switch de cómo envejecen. Y perdón, pero a la Pamela Díaz la encuentro estupenda, pero ella evidentemente invierte una cantidad de tiempo, de dinero y ganas que quizás no todas queremos hacer”.

“La Pamela Díaz tiene como diez años menos que nosotras. La Pamela Díaz a nuestra edad va a estar destruida”, señaló Merino.

Lasala no quiso comentar al respecto y señaló: "No me voy a desgastar hablando del tema. ¿No hay otro tema? Hay que aceptar a la gente con sus estilos distintos. Lo que para uno es arreglarse, para otros no lo es. Es un tema que ni voy a entrar”.

"Yo creo que la Pamela lo hace para llamar la atención y para que hablemos de ella”. concluyó Yankovic.