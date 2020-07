"Era súper insoportable": Berta Lasala "pela" a Francisca Merino en su cara

Berta Lasala y Francisca Merino llegaron como invitadas al programa de Canal 13 "Sigamos de Largo", momento en el que analizaron los tiempos de la popular teleserie "Adrenalina" con Francisca García-Huidobro.

Lasala no tuvo problemas en describir la avasalladora personalidad de Merino en el set de la producción dramática, con ella ahí mismo: "Éramos muy chicas y no quedaba otra que enganchar con la protagonista, que era ésta otra (apuntando a Merino) y que era súper insoportable, pero a la vez tenía un auto, era muy generosa y me llevaba a mi casa".

"La Pancha era caprichosa y quería todo a su pinta. Entonces, por ejemplo, llegaba el día de la grabación y yo cachaba que ella tenía 20 escenas y yo tenía 10. Pero ella me decía: ‘cámbiame el turno para irme antes’ y yo le decía: ‘No Pancha’. Se picoteaba mucho cuando le decía: ‘Pero yo tengo una hija’ y ella me decía: ‘Yo grabo mucho más'", explicó Berta.

Además, Lasala resaltó que cuando Merino "cachó que su personaje era dulce y tierno, y nosotras éramos las escolares rebeldes, le cargó ser la buena y dio vuelta el guión".

García-Huidobro evidentemente no quería ser menos y quiso añadir su propia experiencia a la conversación, contando lo que pasó durante las grabaciones de "Cerro Alegre", donde ambas tenían un look similar.

La opinóloga resaltó que esto era "independiente de que no nos parecemos físicamente, en esa teleserie nos veíamos iguales. Cristián Mason (director) nunca ha sido capaz de dar la cara por esta discusión".

"Teníamos 22, 23 años y era una pelea permanente por la ropa, por el pelo, por los anteojos, por los trajes de baño. Entonces, al final, yo dije: ‘Señor, por favor, salgamos de este desastre", añadió.