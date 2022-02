El Discípulo del Chef ha vivido poderosos momentos a lo largo de sus tres temporadas, pero pocos se equiparan al que se vivió en el episodio de este jueves, cuando la recién llegada Francisca Merino decidió pedirle disculpas a Kenita Larraín por "burlarse" de ella cuando participaba en programas de farándula.

Fue en medio de las cocinas del programa de Chilevisión que la actriz y ex figura de espacios como SQP admitió que apenas vio llegar a la numeróloga, se convenció de que debía pedirle disculpas.

"Cuando llegó la Kenita yo dije pucha viene la Kenita y yo con todo lo que me burlé de ella. Entonces dije 'tengo que decirle algo'. No puedo hacerme la loca, como que aquí no ha pasado nada", postuló.

Así fue que Merino cobró valentía y le comentó a Larraín: "oye, disculpa si alguna vez fui mala onda contigo".

El Discípulo del Chef: ¿Cómo se tomó Kenita Larraín las disculpas de Francisca Merino?

Con la simpatía que la caracteriza, Kenita se tomó positivamente el momento y calmó a la actriz asegurándole que todo estaba en orden.

"No te preocupes. Lo importante es que cuando yo me encuentro con alguien es la oportunidad para arreglar las cosas", sostuvo la ex de Iván Zamorano.

Y ya que estaban en eso, también se propusieron analizar los tiempos pasados, cuando los espacios de farándula gozaban de buena salud en la parrilla de la televisión chilena.

Kenita comentó que "en la época del SQP te hacían trizas y como que igual sufrí harto, pero después entendí que era un programa".

En tanto, Francisca expuso que "fue otra etapa mía, yo ya cambié. Uno entiende después. El karma de hablar de otras personas se paga".