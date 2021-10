Francisca Merino comenta las "red flags" de redes sociales y uno de sus ex: "Me decía '¡ay, que parecí mara**!'"

Francisca Merino tuvo una epifanía de sinceridad en medio del programa MILF, donde incorporaron en su pauta el tema de las "red flags", que se han vitalizado últimamente en redes sociales, así que la actriz terminó comentado su propia experiencia sobre el comportamiento inapropiado de una ex pareja.

Para darle contexto al tema, Claudia Conserva explicó que "cuando ustedes vean en una red social... En Instagram, en Twitter... donde sea, una red flag, una bandera roja, quiere decir 'atenta, hay que huir'. Hay que huir en el sentido 'de ese hombre'. Son señales advertencia".

"¿Quién pone esas señales?", consultó Merino. "Las mujeres", le aclaró Conserva, antes de dar ejemplos, como "cuando un hombre te dice 'y tú, ¿qué haces así vestida?'"

Francisca Merino: ¿Qué confesó la actriz sobre su ex pareja?

"A mí me ha pasado", confesó Francisca, antes de lanzarse con toda la sinceridad del mundo y sin filtro a revelar su propia experiencia: "Mi primer pololo siempre me hacía problemas. Ponte tú, un día me fue a buscar y yo andaba con una mini... '¡ay, que parecí mara**!'".

Su compañeras de panel estallaron en risas nerviosas, mientras Merino seguía exponiendo que "y una como es cabra chica estúpida... Uuuuyyy... Ahí iba la estúpida a cambiarse. Era muy chica".

"¿Pero estaba muy pilucha?", le consultó Conserva. "No, mini no más. En los años ochenta. Siempre me gustaron las mini. Todavía uso mini, el fin de semana".