Kathy Salosny revela romance entre Jordi Castell y Luis Miguel

Las cuarentenas en nuestro país han hecho que varios rostros televisivos conversen a través de Instagram junto a todos sus seguidores. Esto ha hecho que algunos incluso se pasen de la raya y revelen detalles íntimos del otros.

Eso fue lo que le pasó a Kathy Salosny, que tuvo una videollamada con Jordi Castell para su programa "El Aperitivo". Ahí estaban hablando de sus vidas, cuando el fotógrafo intentó recordar el momento en que se conocieron.

Fue ahí que la animadora lanzó un bombazo. “Desde que tuviste el romance con Luis Miguel, desde ahí nos conocemos”, dijo ante el silencio absoluto de su compañero. “Éramos chicos Kathy cómo dices eso", atinó a responder para romper la tensión.

"Pero si es verdad, que te importa. Pero tú tuviste un romance con Luis Miguel", insistió Salosny. "No fue un romance. Fue una noche, fueron dos noches, no una noche y un día", intentó aclarar Castell.

"Fue hace 30 años, Kathy, éramos chicos. No fue muy.....Además fue una cosa tan anónima porque él siempre ha ido de hetero, no me gusta sacar del clóset a la gente”, sentenció con claro nerviosismo.