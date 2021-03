Grammys 2021 | Aseguran que Justin Bieber no estará presente en la ceremonia

Justin Bieber no estará presente en los Grammys, así lo señala PageSix, quienes afirman que la decisión del cantante de "Hold On" de saltarse la noche más importante de la música se debe a que no está incluido entre quienes se presentaran en el escenario.

Esta decidición llega después de que Bieber, que está nominado a cuatro premios este fin de semana, criticara a la Academia de Grabación por nominar su álbum "Changes" en una categoría pop en lugar de clasificarlo como R&B.

Tras saberse las nominaciones, Bieber a través de Instagram señaló que “Me siento halagado de ser reconocido y apreciado por mi arte. Soy muy meticuloso e intencional con mi música. Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B . "Changes" fue y es un álbum de R&B. No está siendo reconocido como un álbum de R&B, lo cual es muy extraño para mí ”.

Bieber, está nominado a Mejor Actuación Pop Solista ("Yummy"), Mejor Actuación Pop Dúo / Grupo ("Intentions", con Quavo), Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Actuación Country Dúo / Grupo (por su función en Dan + "10,000 horas" de Shay).

El cantante de "Sorry" dijo que la extraña decisión de la Academia de Grabación fue una decepción, ya que su sueño era hacer un proyecto que encarnara ese sonido.

"Que esto no se ponga en esa categoría se siente extraño, considerando desde los acordes hasta las melodías y el estilo vocal, hasta la batería de hip-hop que se eligió, ¡es innegable e inconfundiblemente un álbum de R&B!" indicó en aquella oportunidad el cantante.

Bieber aclaró más tarde que está eternamente agradecido por el reconocimiento y agradeció a quienes "lucharon para que yo tuviera incluso nominaciones". indicó.