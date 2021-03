Grammy 2021: Fecha, horario, dónde VER online y qué artistas estarán en la premiación este año

El mítico Staples Center de Los Angeles, California, se vestirá de gala una vez más para recibir la septuagésima tercera edición de los premios Grammy, en una velada que proyecta ser inolvidables, a pesar de las todas las medidas que se tuvieron que adoptar por los protocolos sanitarios para prevenir contagios con Covid-19.

Beyoncé es la favorita encabezando las nominaciones con nueve categorías y es la mujer con más postulaciones en la historia de los premios con 79 candidaturas durante su carrera. La artista norteamericana podría convertirse también en la solista femenina con más triunfos en esta premiación, ya que cuenta con 24 galardones, tres menos que la violinista Allison Krauss.

Con seis menciones, le siguen Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch. Mientras que Billie Eilish, Post Malone y los Black Pumas también lideran en preferencias con múltiples nominaciones en importantes categorías.

Por su parte, Doja Cat y Megan Thee Stallion se enfrentarán en la categoría de Mejor Artista Nuevo con Phoebe Bridgers, Ingrid Andress, Chika, Noah Cyrus, D Smoke y Kaytranada.

Este año también figuran nombres de artistas latinos como J Balvin y Bad Bunny, nominados a la mejor interpretación pop dúo/grupo por su tema One Day junto a Dua Lipa y Tainy. En otras categorías que también cuentan a Camilo, Kany García, Ricky Martin, Debi Nova, Bajofondo, Cami,

Cultura Profética, Fito Páez, Lido Pimienta, Alejandro Fernández, Lupita Infante, Natalia Lafourcade, Mariachi Sol De México De José Hernández, José Alberto "El Ruiseñor", Edwin Bonilla, Jorge Celedón y Sergio Luis, Grupo Niche, Víctor Manuelle y hasta la chilena Cami Gallardo.

Shows: ¿Quiénes actuarán durante la ceremonia de los Grammy 2021?



La premiación, como es usual, no se quedará corta en espectáculos y contará con la presencia de grandes figuras de la industria, en especial las actuaciones en vivo durante el show de Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish, HAIM, BTS, Megan Thee Stallion, Cardi B, Bad Bunny, DaBaby, Dua Lipa, Post Malone, Black Pumas, Brittany Howard y Miranda Lambert.

También Bruno Mars, Silk Sonic, Roddy Ricch, Doja Cat, Post Malone, Chris Martin, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Mickey Guyton, Haim, Brittanny Howard, Mirando Lambert, Lil Baby, John Mayer, Maren Morris y Megan Thee Stallion.

Día y hora: ¿Cuándo será la ceremonia de los Grammy 2021?



La sextuagésima tercera edición de la premiación más importante de la música llegará a toda Latinoamérica en vivo, el próximo domingo 14 de marzo, desde las 21:00 horas.

Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez serán los encargados de la traducción y comentarios durante la ceremonia, y acompañarán la transmisión durante el Pre-show "Punto de Encuentro TNT", conducido en esta oportunidad por los invitados Dhasia Wezka, Gerudito y la presentadora TNT Lety Sahagún desde las 20:00 horas.

Transmisión: ¿Quién transmite la entrega de los Grammy 2021?



Podrás ver la ceremonia de entrega de los premios Grammy 2021 en TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT

DirecTV: 502 (SD) - 1502 (HD)

Movistar: 595 (SD) - 870 (HD)

TuVes HD: 243 (SD) - 131

Entel: 109 (HD)

Claro: 92 (SD) - 592 (HD)

Mundo: 66 (SD) - 566 (HD)

VTR: 56 (Santiago) - 781 (HD)

GTD / Telefónica del Sur: 251 (SD) - 890 (HD)

TNT Series

DirecTV: 213 (SD) /1213 (HD)

Movistar: 596 (SD) / 869 (HD)

Claro: 133 (SD) - 633 (HD)

TuVes HD: 224 - 118

Entel: 90 (HD)

VTR: 40 (SD) (Santiago) - 768 (HD)

Mundo: 569 (HD)

GTD / Telefónica del Sur: 167

Online: ¿Dónde ver en vivo y en directo por streaming la ceremonia de los premios Grammy 2021?



Si buscas un link de streaming para ver en vivo y en directo la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2020, se puede acceder al canal de cable desde tu teléfono a través de aplicaciones como DirecTV Go o VTR Plus.

¿Quiénes son los artistas nominados a los Grammy 2021?



Los artistas que postulan a quedarse con un Grammy este año son:

Álbum del año

‘Folklore’, de Taylor Swift

‘Hollywood’s Bleeding’, de Post Malone

‘Black Pumas (Deluxe Edition)’, de Black Pumas

‘Chilombo’, de Jhené Aiko

‘Everyday Life’, de Coldplay

‘Women in Music Pt. III’, de HAIM

‘Future Nostalgia’, de Dua Lipa

‘Djesse Vol. 3’, de Jacob Collier

Canción del año

‘Don’t Start Now’, de Dua Lipa

‘Cardigan’, de Taylor Swift

‘Black Parade’, de Beyoncé

‘The Box’ de Roddy Rich

‘I Can’t Breathe’, de H.E.R.

‘Circles’, de Post Malone

‘If the world was ending’, de Julia Michaels

‘Everything I Wanted’, de Billie Eilish

Grabación del año

‘Don’t start now’, de Dua Lipa

‘Everything I Wanted’, de Billie Eilish

‘Black Parade’, de Beyoncé

‘Colors’, de Black Pumas

‘Rockstar’, de Da Baby y Roddy Ricch

‘Circles’, de Post Malone

‘Savage’, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

‘Say so’, de Doja Cat

Mejor Artista Revelación

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

CHIKA

Noah Cyrus

DSmoke

KAYTRANADA

Mejor canción Pop solista

‘Don’t start now’, de Dua Lipa

‘Say So’, de Doja Cat

‘Yummy’, de Justin Bieber

‘Cardigan’, de Taylor Swift

‘Everything I Wanted’, de Billie Eilish

‘Watermelon Sugar’, de Harry Styles

Mejor Albúm Pop

‘Folklore’, de Taylor Swift

‘Future Nostalgia’, de Dua Lipa

‘Fine Line’, de Harry Styles

‘Chromatica’, de Lady Gaga

‘Changes’, de Justin Bieber

Mejor álbum Pop Latino

‘Por Primera Vez’, de Camilo

‘Mesa Para Dos’, de Kany García

‘Pausa’, de Ricky Martin

‘3:33’, de Debi Nova

‘YHLQMDLG’, de Bad Bunny

Mejor Álbum regional Mexicano

‘Hecho En México’, de Alejandro Fernández

‘La Serenata’, de Lupita Infante

‘Un Canto Por México, Vol. 1’, de Natalia Lafourcade

‘Bailando Sones Y Huapangos Con Mariachi Sol De Mexico De José Hernández’, de José Hernández

‘AYAYAY!’, de Christian Nodal

Mejor interpretación R&B

'Lightning & Thunder' – Jhené Aiko Ft. John Legend

'Black Parade' – Beyoncé

'All I Need' – Collier featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

'Goat Head' – Brittany Howard

'See Me' – Emily King

Mejor película musical

Beastie Boys – 'Story'

Beyoncé – 'Black is King'

We Are Freestyle – 'Love Supreme'

Linda Ronstadt – 'The Sound of My Voice'

ZZ Top – 'That Little Band From Texas'

Mejor álbum latino alternativo

Bajofondo – 'Aura'

Cami – 'Monstruo'

Cultura Profética – 'Sobrevolando'

Fito Páez – 'La conquista del espacio'

Lido Pimienta – 'Miss Colombia'

Video musical

Beyoncé – 'Brown Skin Girl'

Future, Drake – 'Life is Good'

Anderson .Paak – 'Lockdown'

Harry Styles – 'Adore You'

Woodkid – 'Goliath'

Álbum alternartivo

Fiona Apple – 'Fetch the Bolt Cutters'

Beck – 'Hyperspace'

Phoebe Bridgers – 'Punisher'

Brittany Howard – 'Jaime'

Tame Impala – 'The Slow Rush'

Interpretación Rock

Fiona Apple

Big Their

Kyoto

The Steps

Brittany Howard

Grace Potter

Canción Rock

Phoebe Bridgers – 'Kyoto'

Tame Impala – 'Lost in Yesterday'

Big Thief – 'Not'

Fiona Apple – 'Shameika'

Brittany Howard – 'Stay High'

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sounds & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Canción pop solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción pop dúo/banda

Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin, Tainy – One Day

Bieber – Intentions Ft. Quavo

BTS – Dynamite

Lady Gaga, Ariana grande – Rain On Me

Taylor Swift, Bon Iver – Exile