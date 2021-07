¿Qué dijo Jorge Baradit? | El constituyente se disculpó por polémicos dichos

A solo una semana de la instalación de la Convención Constituyente, ya están saliendo a la luz las primeras polémicas. Y esta vez fue el turno del escritor y convencional constituyente del distrito 10 electo por un cupo del Partido Socialista (PS), Jorge Baradit.

Los hechos ocurrieron en medio de un debate sobre mayores medidas de seguridad, luego de que algunos constituyentes de derecha fueran increpados e insultados en las calles.

Al respecto, Baradit aseguró condenar los hechos, pero reconoció que "no le parece tan mal" que los representantes del oficialismo "le tomen un poquitito el gustito" a actos que han sufrido otros chilenos por parte de las policías, indicó el historiador.

Un día después, en medio de la controversia que generaron sus dichos y tras haber sido incluso rechazados por el Colectivo Socialista, Baradit se retractó de sus palabras y pidió disculpas.

"Las palabras que emití ayer no me representan. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de violencia política y no se la deseo a nadie. Fue un exabrupto. Le ofrezco mis disculpas a la mesa", remarcó.



Reacciones del Gobierno

Desde el Gobierno reaccionaron a las declaraciones del constituyente. El secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que "es algo que no cabe en la democracia. Implica un desprecio por la diferencia y la dignidad humana. Lamentablemente, este señor ya nos tenía acostumbrado en sus anterior publicaciones a la denigración de las mujeres y un ataque odios hacia aquellas personas que piensan distintos".

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, comentó que "para el Gobierno siempre el rechazo a cualquier acción violenta va a ser sin ambigüedades. Esto no tiene matices. Acá se rechaza la violencia, se condena, o se justifica y se acepta la violencia. Como Gobierno estamos en posición de rechazar siempre la violencia".

Este pelota de Baradit con el lápiz de Allende escribe las tonteras que va a decir? pic.twitter.com/WlGzcvhKST — Luis Mendez (@luismendez_n) July 14, 2021

Marcela Cubillos sobre declaraciones de Baradit "Son graves pero no me sorprenden"



�� T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/R9DML9yQkt — T13 (@T13) July 14, 2021