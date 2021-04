Caso Luminarias llega al Gobierno: Se destapan supuestas coimas al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por parte de Itelecom

El Caso Luminarias arribó al Gobierno. Esto, luego de que el exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco -quien reconoció haber recibido coimas por parte de Itelecom, para que la firma se adjudicara la licitación de proyectos en distintas municipalidades- entregara nuevos detalles sobre el caso, los que involucran a un actual ministro.

Según lo informado por The Clinic, Pacheco habría dado a conocer a la Fiscalía una conversación con un ejecutivo de Itelecom, en la que se hace referencia a tratativas con el actual ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, cuando era alcalde de Estación Central.

Adicionalmente, una intervención al teléfono del dueño de Itelecom, Marcelo Lefort –principal imputado por el caso- apuntaría a un sobre que habría hecho llegar a Delgado.

Orígenes del Caso Luminarias

El Caso Luminarias se originó en 2018 en Iquique, con la investigación por presunta corrupción en las licitaciones de luminaria pública por parte de Itelecom. A raíz de las indagatorias, 15 personas fueron formalizadas por cohecho y otros delitos. Entre ellas se encontraban tres concejales que quedaron en prisión preventiva.

El caso se replicó en todo el país y actualmente mantiene investigaciones en distintos municipios de Chile, como las municipalidades de Chillán, Negrete y Recoleta. En estas comunas la Fiscalía ha formalizado indagatorias en las que estaría involucrado Marcelo Lefort, quien reconoció haber pagado sobornos a funcionarios públicos a cambio de que su empresa se ganara licitaciones en dichos municipios.



Delgado niega todas las acusaciones

Por su parte, el ministro Delgado niega todas las acusaciones. "Quiero ser muy categórico, esta empresa Itelecom, pese a haber participado en tres procesos de licitaciones durante mis distintos períodos como alcalde, jamás se adjudicó un contrato de luminarias led", aseguró.

Asimismo, afirmó que no conoce a Pacheco. "Con esta licitación en cuestión que tiene que ver con la declaración de este señor Pacheco a quien no conozco, tampoco conozco a su interlocutor con quien está hablando supuestamente en esta declaración, tampoco conozco al dueño de la empresa y tampoco he recibido una llamada de él", sostuvo.



El exalcalde de Estación Central explicó que, si bien Itelecom era la propuesta más económica, finalmente quedó fuera de base en la última evaluación, porque presentó un estudio lumínico que no coincidía con las potencias solicitadas.

Respecto del supuesto sobre que habría recibido, el ministro Delgado dijo que "en las alcaldías se reciben numerosos sobres permanentemente con informes de gestión, apelaciones a multas, etcétera a etcétera, y la verdad es que, desconozco cómo habrá llegado pero eran sobres que llegaban a mi secretaria y eran sobres obviamente de carácter público y muchas veces contienen información relacionada con informe de gestión que se le pide a los proveedores".