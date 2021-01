Baradit explica el origen de sus polémicos tweets: "Nada justifica el uso de un lenguaje de esa naturaleza"

El candidato a la Convención Constitucional por el distrito 10, se refirió a los polémicos tweets de su autoría que circulan por redes sociales, donde ha sido criticado fuertemente por el contenido de estos.

A través de su blog el escritor explicó cada uno de los mensajes que publicó en Twitter entre el 2007 y el 2011, y el motivo detrás de estos.

Baradit también habló acerca del momento en que los mensajes salieron la luz. "Fui trending topic varios días, durante los cuales fui insultado, ofendido, amenazado y también calumniado de todas las maneras en que se puedan imaginar. Era el peak del #metoo y la explosión feminista tras años de acumular legítima rabia me explotaba en la cara" indicó en su blog.

Añadió además que "aún cuando los tweets tienen explicación y contexto, nada justifica el uso de un lenguaje de esa naturaleza. Los años, las compañeras y los costalazos que me he pegado estos últimos 15 años han contribuido al aprendizaje que sigo teniendo todos los días en un mundo que estoy seguro, va en camino a ser mejor que el que tenemos hoy”.

Aquí la explicación que el escritor compartió en su blog personal sobre sus tweets:

1. Nato Cortés es una abogada, muy amiga mía hasta el día de hoy. La conocí en el taller literario NEUROGUERRILLA —yo soy, además de divulgador de historia, escritor de ciencia ficción cyberpunk, el terror y la ciencia ficción. Esta conversación con ella es con respecto a un cuento de ciencia ficción en la línea de Handmaid Tale (Cuentos de la criada). Una sociedad futura donde nos estábamos quedando sin niños y se fabricaban granjas para embarazadas. La idea era apurar la ovulación para tener más embarazos por semana en un proceso industrializado. Si leen bien el tweet, verán que no tiene ningún sentido si no es en un contexto de relato fantástico. Pueden encontrar el taller Neuroguerrilla escarbando en la web, incluso editamos un libro llamado TREPANACIONES.

2. En mi familia (mi señora y mi hijo) somos fans de una serie de ciencia ficción llamada DOCTOR WHO. Con mi señora vimos el capítulo GRIDLOCK, donde salen personas gatos, y comenzamos a bromear al respecto. Ella me dijo que sería divertido casarse con un hombre gato porque tendrías marido y mascota al mismo tiempo. De esa conversación, salió este tweet. Por el que fui acusado de zoofilia. Adjunto foto de la Catkind, como se le decía a esta especie. Pueden revisarlo, también está en internet.

3. Por este tweet fui presentado como necrofílico. Monsex era una amiga de twitter muy gothic y amante de los vampiros —cuestión muy usual por esos años—. Estábamos conversando sobre un mundo donde solo existían estos seres. Ella me comenta sobre una violación y yo le comento que no es violación, porque un vampiro está técnicamente muerto, esa práctica se llama profanación.

4. El año 2009, me contacta Miguel Ascencio, socio de Nicolás López en la productora SOBRAS, para realizar una serie de televisión con mi novela SYNCO. En un momento dado, me envía la escena donde el personaje femenino es torturada por la CNI en presencia de Pinochet. La conversación es acerca de si la escena logra su cometido provocador. Mi respuesta es liviana porque estoy hablando de una escena de una película en la que estuve cerca de las grabaciones, no de la realidad. Error de todas maneras. Por este tweet fui acusado de ser sadomasoquista.

El trailer lo pueden ver en este link de YouTube https://youtu.be/SsvYbtQKFNs minuto 7:20, abajo adjunto una foto de la escena en cuestión.

5. Este es el único tweet completamente real y dentro de su contexto. Sarah Palin era el candidato a la presidencia de USA por el partido republicano. En un momento, su discurso homófobo, xenófobo y racista —muy Trump— me sacó de mis casillas y posteé esta estupidez de la que me avergüenzo. Me cuesta publicarlo, la verdad, me avergüenza. Por este tweet extendí mis disculpas públicas en televisión el 2018. Y me disculpo cada vez que alguien me lo enrostra.

6. “Por este tweet dijeron que yo era coprófilo. Y lo titularon: ‘Así piropea Baradit a una mujer’. Siempre me preguntan de qué manera un tweet de esta calaña podría tener algún contexto que lo explicara. Como la realidad es más compleja siempre, si lo tiene. Adjunto abajo la conversación completa”.

7. Esta conversación es nuevamente en el contexto del cyberpunk y relatos extremos de ciencia ficción. Hay un subgénero llamado new weird —weird significa “loco, raro”— que explora el surrealismo mezclado con ciencia ficción y a veces terror. Estaba describiendo un rito de una civilización oscura en un planeta extraño. Las personas con las que hablo son escritoras españolas. Nuevamente, si leen de el texto, se darán cuenta que no tiene nada que ver con la realidad, es imaginario fantástico terrible.

8. Este, por el que fui acusado de pedofilia, es la cita a un conocido momento de la televisión chilena donde un doctor, Jorge Castro de la Barra, de pronto se mando esta frase y dejó a todo el mundo paralizado. Por supuesto fue despedido al día siguiente. El video lo ven en youtube acá https://youtu.be/SsvYbtQKFNs y dejo abajo una captura de pantalla.