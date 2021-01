Patricia Maldonado se va con todo en contra de Baradit: "Él como ser humano no vale nada"

En medio de un nuevo capítulo de su programa "Las Indomables" la ex Mucho Gusto analizó la candidatura del escritor nacional, quien postula como constituyente por el Distrito 10 y además analizó los antiguos mensajes de Twitter que compartió en su cuenta hace años.

¿Cómo un individuo de la características de don Jorge Baradit quiere postulara a la constituyente? comenzó diciendo la ex rostro de Mega. luego agregó "de verdad da asco"

Mientras leía los tweets continuó señalando su indignación contra el escritor "no merece el perdón de dios, no merece el perdón de este país" y añadió "un individuo con estas características es un peligro para un país, para una la sociedad".

Sobre su carrera a la Convención Constituyente, Maldonado señaló su desacuerdo "él como ser humano no vale nada, y un ser humano que no vale nada no puede estar encima de una Constitución donde nosotros necesitamos una constitución que nos proteja a todos los chilenos, que va proteger a la infancia si es capaz de decir eso”.

Cabe recordar que hace algunos días el escritor a través de su blog personal explicó el origen de sus polémicos tweets donde indicó que "aún cuando los tweets tienen explicación y contexto, nada justifica el uso de un lenguaje de esa naturaleza. Los años, las compañeras y los costalazos que me he pegado estos últimos 15 años han contribuido al aprendizaje que sigo teniendo todos los días en un mundo que estoy seguro, va en camino a ser mejor que el que tenemos hoy”.

La en panelista de televisión finalmente declaró que "si mi hijo escribiera algo así, lo prefiero muerto. porque muerto no hace daño".