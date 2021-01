Paty Maldonado sobre el camarógrafo que demanda a Viñuela: "A ese cabro no le da la inteligencia"

En un nuevo programa de "Las indomables", la ex rostro de Mega se fue con todo en contra del José Miranda, el camarógrafo a quien José Miguel Viñuela le cortó el pelo en el Mucho Gusto y después demandó al animador.

Sobre las declaraciones de Miranda en el diario La Tercera donde señalaba que nunca hubo un acuerdo con el animador, la ex panelista del mucho gusto señaló a través de su programa Online que "gato por liebre no me va a pasar. No me va a vender una alcachofa diciéndome que son locos o que son camarones".

Añadió además que "cuando yo veo el video de este señor camarógrafo, que va a la peluquería del canal, le arreglan el pelo y se está riendo, y está echando la talla. A mí nadie me puede decir que ese individuo estaba depresivo", indicó.

Luego agregó: "Aquí el que le dijo que tenía que ser depresivo es el abogado". Maldonado indicó que a su juicio, el representante legal de Miranda le esta diciendo como tiene que actuar. "Hay vino toda una marmaja sobre que le sacamos al canal". señaló la cantante.

Añadió que "se lo aprendió de memoria. si a ese cabro no le da la cabeza para eso si yo lo conozco, no le da ni el vocabulario, no le da ni la inteligencia", sentenció.

Catalina Pulido también se refirió al tema señalando que lo que Miranda esta haciendo "no tiene nombre"

"Cae más rápido un mentiroso que un ladrón. Así que espero que la gente vea porque aquí hubo una manipulación", dijo Maldonado quien concluyo enviándole un mensaje al camarógrafo. "Mijito, si usted llegase a ganar esto, piense que va a quedar pobre otra vez en poquito tiempo. Porque las cosas de esa manera no se ganan así". finalizó.