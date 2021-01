Pamela Díaz se sorprende al escuchar los comentarios de Paty Maldonado en contra de Baradit

En el último episodio del Me Late Prime, los panelistas del espacio discutieron las declaraciones que hizo la animadora sobre Jorge Baradit, donde lo tildó de "cerdo escritor", por los tweets que el candidato a constituyente emitió hace año a través de sus redes sociales.

Recordemos que la ex rostro de Mega se refirió en duros términos a Baradit en su programa, donde señaló mientras leía los tweets que él "no merece el perdón de dios, no merece el perdón de este país" y añadió "un individuo con estas características es un peligro para un país, para una la sociedad".

La panelista de televisión finalmente declaró que "si mi hijo escribiera algo así, lo prefiero muerto. porque muerto no hace daño".

En el programa de TV+ comenzaron a leer el titular donde estaban los dichos de Maldonado, a lo que Pamela Díaz comenta "pero Paty ¡por qué!" ofuscada por los comentarios de su amiga. El periodista, Sergio Rojas, agregó que "ella es así, es su forma, yo no estoy para nada de acuerdo, creo que por eso no esta en la televisión. Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero de ahí ser una instigadora del odio..." y añadió que "cuando uno esta actuando de una manera, que no es buena para uno y para el resto, uno debe avanzar, uno debe mutar, ¿ella qué espera para cambiar?, ósea, no le basta con todos los problemas que ha tenido, su hermano a pasado por malos momentos, su familia no lo ha pasado bien. ¿Qué quiere? ¿Qué espera?

Luego el conductor leyó el comentario de Maldonado donde señalaba que si su hijo escribiera algo así, preferiría que este muerto. ¿Qué tiene en la cabeza esa mujer? exclamó Sergio Rojas., a lo que la fuera agregó “Puta, pero ¿Cómo la voy a defender?”.