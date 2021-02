Daniel Fuenzalida sobre la polémica de Karol Lucero: "no se dio cuenta que Chile cambio"

Luego de las fuertes críticas que recibió el animador tras compartir una foto con un seguidor, en el programa Me Late Prime se refirieron a lo sucedido con el comunicador.

Todo comenzó cuando en sus historias de Instagram, Karol compartió una imagen con un joven que le pidió una selfie, el problema se generó por el texto que acompañaba la postal, donde el ex animador de Yingo escribió "tenía dos opciones quedar como un weon pesado y seguir de largo o un weon weon si tenía malas intenciones y me robaba el auto... pero la confianza crea una mejor sociedad" se lee en la postal. Tras lo cual fue tratado de discrminador y clasista en redes sociales.

En el panel del programa de TV+ hablaron al respectó, el conductor del espacio señaló que "a Karol nadie le ha regalado nada, es un cabro que se ha sacado la cresta, que es trabajador y que lo ha conseguido, lo ha conseguido producto a su trabajo, pero que en el tema comunicacional creo que el no esta bien"

Luego añadió "Karol es un gallo tremendamente solidario, es un gallo trabajador, ha sabido capitalizar, pero donde comunica a través de las fotografías es distinto".

El periodista, Andrés Caniulef, también comentó los hechos "todos sus logros se ven empañados por situaciones como estas, este es seguramente el acto más errático, de varios que han ocurrido en el último tiempo", quién luego añadió "siento que esta no solamente entregando un mal mensaje, si no que esta saboteándose"

A lo que Fuenzalida señaló "podría ser un buen ejemplo a seguir( ...) no supo comunicar, porque no se dio cuenta que Chile cambio, él no supo captar que después del 18 de octubre cambiaron algunas situaciones donde este tipo de fotografías quizás no es bueno exponerlas, que ese tipo de vida es quizás mejor hacerla reservada". indicó.

