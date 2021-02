Jordi Castell habla sobre la polémica entre Carola de Moras a Fran García-Huidobro

Tras la polémica que se generó hace semanas, en donde se señalaba que supuestamente Carola de Moras se habría opuesto a que Francisca García-Huidobro sea su reemplazante mientras esta de vacaciones, lo que desentonó la renuncia de Jordi Castell a Revista Velvet. El fotógrafo entregó su versión de lo sucedido.

En una conversación con los panelistas del Me Late, Pamela Díaz y Sergio Rojas, este ultimo le preguntó que "cuenta la verdad, ¿te fuiste porque le hicieron la chanchá a la Fran García-Huidobro o por problemas de plata?".

Castell señaló que fue por ambos motivos. "Yo no estoy molesto porque haya llegado la Fran, por lo que estoy molesto es por haber tenido una jefa que no tenía liderazgo para chantar a una animadora caprichosa de estar vetando su reemplazo mientras se va de vacaciones a los tres meses de haber llegado a trabajar”, refiriéndose a la animadora del Festival de Viña del Mar.

Así mismo señalo que “entonces, esa jefa inescrupulosa no tenía agallas para poner a esa animadora en su lugar, pero me sacaba a mí del programa que era mío, para ir a reemplazarla a ella, porque ella no quería que llegara la Fran".

Castell señala que Pilar Duque, miembro del equipo de Velvet TV, fue quien le contó que Carola de Moras se había negado a que la ex rostro de Chilevisión fuera su reemplazante.

“Pilar Duque, que me lo dijo en mi cara, que la Carola había vetado a la Fran". Luego agregó "Ahora yo creo que hay una cosa de falta de liderazgo, pero también de falta de criterio. Si estás permitiendo que bajo tu marca se vete a una persona en tiempos de pandemia, donde esta todo el mundo cesante, tratando de reinventarse, si tu estás permitiendo eso, estas permitiendo cosas peores”.