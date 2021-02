Aseguran que Carola de Moras se opone a que Francisca García-Huidobro la reemplace en su programa online

Tras la salida de Jordi Castell de la Revista Velvet, se suma una nueva arista, y es que en Me Late, afirmaron que Carola de Moras se habría opuesto a la llegada de Fran García-Huidobro al espacio, lo que habría gatillado la salida del fotógrafo.



“Resulta que Jordi Castell está sumamente molesto...y Jordi Castell no se tomó vacaciones, él renunció a Velvet por culpa de Carola de Moras”, señaló la periodista Paula Escobar.

Luego añadió que "se supone que la Carola de Moras luego de tres meses de trabajo se va de vacaciones sin avisarle a nadie".

A lo que Pamela Díaz le señala que en este caso es distinto ya que ellos trabajan de manera online por lo que podría seguir trabajando a distancia. A lo que Escobar le indica que la animadora no quería conectarse tampoco. "Ella quería vacaciones" dijo.

Tras esto cuenta que llaman a Fran García-Huidobro para reemplazar a De Mora, lo que no habría puesto muy contenta a la animadora del Festival de Viña. "Ustedes me pueden creer, que según lo que yo reporteé y esto lo puedo decir con total responsabilidad, Carola de Moras veta a Fran García-Huidobro (...) Dice ‘no, no quiero que me remplace’, en el fondo la veta, Entonces, ahí enrocaron y llamaron a Jordi para que hiciera la mañana, para que Carola no se moleste”, explicó Escobar.



Revisa a continuación las declaraciones completas.