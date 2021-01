Fran García-Huidobro recuerda el polémico vídeo de PP: "Pamela nunca me perdonó que no le creyera”

En medio del programa que conduce junto a Ignacio Gutiérrez vía Instagram, la ex rostro de canal 13 recordó el polémico vídeo de Primer Plano y como afectó la amistad que tenía con la Fiera en aquel entonces.

El episodio data del 2007, donde salió a la luz un vídeo en que los conductores del extinto programa de televisión Jordi Castell, Fran García-Huidobro, Pamela Díaz y Julián Elfenbein salían hablando con garabatos y alusiones sexuales sobre Carola Julio, también integrante del espacio.

Tras esto la actual panelista del Me Late fue despedida y el resto de los involucrados debieron ofrecer disculpas en pantalla.

“La echaron con los guardias, yo lo vi, la agarraron de una ala y la echaron del canal” indicó Gutiérrez.

Sobre el hecho García-Huidobro indicó que “el video se filtró un año después de que lo habíamos hecho. Al principio yo no le creí a la Pamela, dije ‘esta hueona mentirosa, ¿Cómo que le robaron el teléfono, como que le vendieron el teléfono?’. Y la Pamela nunca me perdonó que yo no le creyera”

A lo que Gutiérrez le señaló que “después de muchos años yo creo que te lo perdonó. No sé si te lo habrá perdonado todavía, ¿o sí?”.

“Yo espero que sí, supongo que sí, porque la he entrevistado varias veces” Respondió la Fran, a lo que añadió: “Pero lo que quiero decir es que a pesar de que estuvimos tres años peleadas o distanciadas, nunca ella habló de mí, de las cosas que habíamos vivido juntas, porque compartíamos con los niños” Concluyó.