Fran García-Huidobro pierde seguidores en Instagram tras hablar de Dios y el aborto

La tarde del lunes, la figura televisiva Fran García-Huidobro se subió al carro de responder 20 preguntas que le hicieran sus seguidores en Instagram, y perdió algunos de sus seguidores tras responder algunas interrogantes sobre sus creencias, particularmente en torno a la religión y el aborto.

Fue su hijo Joaquín quien hizo una selección de preguntas entre las que más se repitieron cuando abrió la clásica caja para interactuar con los usuarios en las historias de la red social.

Bien avanzado el cuestionario, García-Huidobro siempre de buen humor indicó: "Les comento que me han bajado algunos seguidores porque no creo en Dios. No quiero ni imaginarme ahora con lo del aborto".

Pero ¿qué fue lo que dijo exactamente Fran García-Huidobro sobre Dios y el aborto que incomodó a quienes la miraban en Instagram? La ex animadora de Sigamos de Largo reaccionó en primer lugar a la consulta: "¿Crees en Dios?".

Su respuesta fue categórica al plantear que "no, no soy creyente. No creo en Dios. Creo en el único mandamiento que gobierna la vida, que es 'no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti'. Pero eso. Mi hijo no es bautizado".

Y en un bonus track a la pregunta, indicó que "obvio que he pecado mil veces y he violado ese mandamiento cientos de veces en mi vida. Pero trato cada vez de hacerlo menos".

Unas historias más tarde, la Fran se hizo cargo de la pregunta "¿Aborto libre legal, seguro y gratuito?".

"Esta es fácil", dijo. "Respuesta corta: Sí, sí, y sí, sentenció sin dejar pie a dudas".

Si bien no especificó cuan dañado se vio su conteo de seguidores, la cifra se sigue alzando hasta los más de 401 mil usuarios.