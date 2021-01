Fran García-Huidobro niega pelea con Maly Jorquiera: "Es una seca total, me encanto trabajar con ella"

Luego de semanas de rumores sobre una supuesta mala relación entre las compañeras de Sigamos de Largo de Canal 13, Maly Jorquiera y Fran García-Huidobro, fue esta última quien salió a aclarar la situación en sus redes sociales.

La ex animadora de Primer Plano estaba jugando 20 preguntas en Instagram, entre las consultas que le hicieron sus seguidores se encontraban: ¿Eres feliz? ¿estas enamorada?¿volverías a la televisión?, etc.

Hasta que alguien le preguntó por su relación con la ex Club de la Comedia. Recordemos que hace días surgió el rumor de que ambas quedaron el malos términos tras el fin del programa de Canal 13, tras una supuesta pelea que habría ocurrido mientras conducían el espacio. .

Sobre el tema García-Huidobro negó se llevarán mal. "Yo me pelié con la Maly en enero del 2019 en un capítulo de Fiebre de Viña. Lo hemos contado las dos, fue una pelea concreta, por algo particular, que se soluciono en el momento". indicó.

Luego le dedico algunas palabras a su ex compañera. "De la Maly no tengo más que palabras de amor, de admiración, de respeto, es una seca total, me encanto trabajar con ella, es una tremenda compañera, talentosísima".

Concluyó el tema diciendo: "Ósea, en verdad pueden decir lo que quieran y en realidad eso suele ocurrir cuando son dos mujeres las que están al aire, que no se soportan, que se odian eso, nada más alejado de la verdad. A Maly Jorquera la amo"