"Terminé hasta con psiquiatra": Maly Jorquiera habla sobre su paso por el programa Sigamos de Largo

La conocida actriz Maly Jorquiera estuvo presente en el más reciente episodio de "Podemos Hablar" de Chilevisión, en donde habló acerca de su participación en el programa Sigamos de Largo de Canal 13.

"El primer año fue muy difícil porque había un desorden editorial y pa' donde iba el programa, después que se fue Comparini (Marcelo), Marco Silva y Sergio (Lagos), se fueron los tres y llegamos estos tres personajes y fue super violenta la llegada para el público, porque el programa tenia ya un sello. y de repente llegamos nosotros y el gran error que cometió el canal y que después lo asumió también, fue 'deberíamos haberle cambiado el nombre' (...) Sigamos de largo se acabo cuando se fueron los tres, y la Fran, Jurgensen y yo éramos otro programa"

Luego agregó: "yo lo pase super mal (...) a mi me gusta mucho trabajar, mucho la televisión el contexto con la gente, a mi me gusta divertir, me gusta entretener, esto es lo mío, lo asumo y vengo de las MILF y vengo con este sello a crecer a un canal bacán, y no podía, la lineal editorial llevaban a los parientes de la gente que había muerto".

La actriz señaló que la situación la empezó a complicar: "yo les decía les suplico yo no me vendí como periodista porque no lo soy, pastelero a tus pasteles (..) sáquenme de acá por favor". Asimismo, añadió: "yo terminé hasta con siquiatras, porque era muy duro"



Señaló que todo comenzó a mejorar a partir de un momento, donde comenzaron a tocar temas menos densos para entretener al publicó dentro de los complicados momentos que se viven por la crisis sanitaria, sin embargo el canal decide terminar el proyecto.