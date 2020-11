Fran García-Huidobro tiene "colchón de ahorros" de cara a su salida de Canal 13

La animadora de televisión Francisca García-Huidobro pondrá fin a su vínculo con Canal 13 el próximo 31 de diciembre, después de que la señal televisiva decidió no renovarle el contrato por falta de proyectos para el futuro cercano.

Tras conocerse la noticia la semana pasada, la hasta ahora conductora de "Sigamos de Largo" se confesó con LUN, momento en el que resaltó que "nadie se prepara para estar sin pega. La verdad es que es primera vez que me pasa desde que trabajo como conductora. Como actriz me pasaba siempre"

De acuerdo con García-Huidobro, "dadas las circunstancias en las que está la televisión, era una cosa que podía ocurrir y nos pareció mejor conversarlo antes y no dejar esto hasta el 30 de diciembre, lo que a mí me pareció un gesto de mucha educación por parte de Canal 13 porque no suele pasar".

Uno de los proyectos fallidos de Francisca García-Huidobro en Canal 13 fue "Atrevidas", el programa que encabezaría junto Raquel Argandoña y Tonka Tomicic.

Francisca no se mostró preocupada ante le hecho de no tener trabajo para entrar al 2021. Esto a propósito de que "tengo mi colchón de ahorros que me han dado los más de 20 años que llevo trabajando en la tele".

"Siempre he sido una persona ordenada y no soy ostentosa, no manejo un Porsche ni tengo segunda vivienda. Mis gastos son básicamente la mitad del colegio de mi hijo y la casa", subrayó.

Por otro lado, "no es que me pueda quedar todo el resto de mis días vagoneando en mi casa y no me interesa, porque me gusta mucho trabajar en lo que yo sé hacer. Quiero seguir haciendo entretención en el canal que sea".

Aparte de la falta de proyectos, la salida de Francisca García-Huidobro se da luego de múltiples instancias fallidas para la también actriz. El primero que falló fue "Atrevidas", el espacio que iba a conducir junto a Tonka Tomicic y Raquel Argandoña pero que nunca llegó a ver la luz.

A eso se sumó la caída de "Bailando por un Sueño" debido a la pandemia y la presión del público. En ese espacio, García-Huidobro ofició como jurado