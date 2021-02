Fran García-Huidobro sobre los rumores del supuesto veto: "A mi no me consta lo que están diciendo"

En su programa Cómplices que transmite a través de redes sociales junto a Ignacio Gutiérrez, la ex conductora de Primer Plano entregó su versión de los hechos acerca de los rumores que señalan que Carola de Moras se habría negado a que ella la reemplazara en Revista Velvet. Rumores que la misma animadora negó.

"A mi llamaron para hacer un reemplazo en revista Velvet, originalmente el reemplazo era para hacer el desayuno, tu te imaginarás a mi no me gustaba nada, por que a esa hora estoy tipo..." comenzó diciendo. "Tú te despiertas a las 12" le comentó Gutiérrez.

Luego agregó: "Finalmente acepte hacerlo porque todos estamos tratando de trabajar, de generar ingresos, yo no vivo de mi apellido, no estoy forrada, no tengo herencia millonaria, no tengo marido o ex marido, yo vivo de mi sueldo, de mi trabajo y me dicen 'no te preocupes entonces vas a trabajar a Jordi', listo, yo llegue a reemplazar a Jordi".

Luego de los rumores sobre el supuesto veto de la animadora del Festival de Viña, señaló que "Después me enteró, por Me Late, por las distintas paginas digitales de farándula que al parecer Carola de Moras me habría vetado, no habría querido que yo la reemplace. Cosa que le molesto mucho a Jordi y renunció, esa es la razón por la que Jordi renunció". indicó.

"A mi no me consta lo que están diciendo, ojala que no. Espero que no". Añadió.

Sobre la renuncia del fotógrafo, explicó que "en el fondo a Jordi le quitan su programa para suplir en la mañana, cuando el programa de las 7 de la tarde era de Jordi, eso es lo que no se entiende, porque había tanto problema con el reemplazo de la mañana". comentó.

Luego agregó que no cree en los supuestos rumores. "No creo que alguien que tiene la carrera de Carola de Moras, el prestigio, este vetando gente, ni mucho menos en pandemia cuando uno esta sin trabajo".

Además agregó que ambas tenían una buena relación. "La última vez que trabajamos juntas fue en Bailando por un Sueño, y tenemos una relación muy cordial". concluyó.