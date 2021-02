Carola de Moras desmiente haberse negado a que Francisca García-Huidobro la reemplace

La animadora del Festival de Viña se encargó de desmentir los rumores donde se señala que ella tendría responsabilidad en la salida de Jordi Castell de Revista Velvet, luego de que se negara a que Francisca Huidobro fuera su reemplazante mientras ella estaba de vacaciones.

En el programa Me Late fue en donde se refirieron a los supuestos hechos. “Resulta que Jordi Castell está sumamente molesto...y Jordi Castell no se tomó vacaciones, él renunció a Velvet por culpa de Carola de Moras”, señaló la periodista Paula Escobar.

Luego añadió: "se supone que la Carola de Moras luego de tres meses de trabajo se va de vacaciones sin avisarle a nadie".

Tras estos dichos, Pamela Díaz le señala que en este caso es distinto ya que ellos trabajan de manera online por lo que podría seguir trabajando a distancia. A lo que Escobar le indica que la animadora no quería conectarse tampoco. "Ella quería vacaciones" dijo.

Continuando con su historia cuenta que llaman a Fran García-Huidobro para reemplazar a De Mora, lo que no habría puesto muy contenta a la animadora del Festival de Viña. "Ustedes me pueden creer, que según lo que yo reporteé y esto lo puedo decir con total responsabilidad, Carola de Moras veta a Fran García-Huidobro (...) Dice ‘no, no quiero que me remplace’, en el fondo la veta, Entonces, ahí enrocaron y llamaron a Jordi para que hiciera la mañana, para que Carola no se moleste”, explicó Escobar.

Sin embargo, todo esto fue desmentido por De Moras quien se comunicó con Mariela Sotomayor, panelista del programa de TV+ donde señaló que no es cierto que ella se opuso a que García-Huidobro la reemplazará. "Yo estoy de vacaciones y me entere hoy día de la polémica que armaron. Lo encuentro el colmo". indicó la animadora.