Director de El Conjuro presenta su nueva película Malignant con un trailer y un afiche

Si bien continúa adelante con las filmaciones de Aquaman 2 y recientemente vio cómo se sumaba una nueva entrega a su saga El Conjuro, el director James Wan se mantiene activo y acaba de presentar el trailer para su más reciente película Malignant, entrega con la que retorna a sus inicios en los thrillers de terror.

Malignant es la historia de Madison Mitchell, quien está siendo víctima de extrañas y aterradoras visiones que muestran brutales asesinatos. Con la idea de detener al asesino y en el proceso salvarse, Madison deberá reencontrarse con su problemático pasado.

James Wan no sólo es reconocido por su trabajo en The Conjuring, sino que también es el hombre detrás de otra gran saga de horror: Saw. A lo que se suma su trabajo con el superhéroe acuático de DC Comics.

Pero según explicó a IGN, tras el éxito con Aquaman y antes de crear su secuela, "quería hacer una película entre esos dos gigantes, algo simplemente más pequeño, más íntimo y realmente conectar con el estilo cinematográfico o el tipo de películas que me entusiasmaban cuando era mucho más joven, cuando era un adolescente creciendo, idolatrando a cineastas como De Palma, Argento y todo eso".

"Sólo pensaba '¿cuándo tendrá la oportunidad de hacer una película como esas de nuevo? Ahora es el momento para tomar esta oportunidad y hacer el tipo de películas que ya no creo que se hagan'".

"Así que sólo fue de el querer a hacer una reconexión, una especie de filme que me devolviera al pasado. Y esta es una historia con la que di y que se ajustaba a este deseo", puntualizó.

Malignant tiene fecha de estreno para el 9 de septiembre en Estados Unidos y al ser de Warner Bros. probablemente la película debutará en Latinoamérica 35 días después en el servicio de streaming HBO Max.