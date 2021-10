J Balvin anda arrepentido por la vida desde hace días, sobre todo después del revuelo que causó con su polémica y criticada canción Perra. Pero esta no es la única polémica que ha enfrentado el colombiano este año, ya venía arrastrando el peso de haber hecho un llamado a boicotear los Latin Grammy, además de las críticas que se había ganado por no manifestarse ante la crisis social en su país natal.

¿Cómo se detonó todo? J Balvin venía golpeado por miles de personas que le cuestionaron el hecho de que tardó en pronunciarse ante la crisis social que vive Colombia, pero aún así decidió llegar con bencina y fuego hasta la pradera de los Latin Grammy para incendiar todo, con ácidas críticas en contra de la premiación en la que paradójicamente está nominado.

El cantante salió a defender la necesaria presencia del reguetón en el evento e hizo un llamado a través de Twitter al resto de los artistas del género para que se sumaran a su causa.

"Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto", dijo el cantante en ese momento.

Y luego: "pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto", añadiendo el emoticón del puño alzado.

Curiosamente advirtió que "Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE". Y así es, porque figura en la categoría de Canción del Año, Mejor Interpretación de Reguetón y Mejor Canción Urbana.

Pero cuando parecía que las aguas se habían calmado, José Balvin Osorio trajo la tormenta de nuevo e hizo su convocatoria: "Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento".

J Balvin: ¿Cómo lo humilló el ex Calle 13, Residente?

Entonces, Residente decidió humillar abiertamente a Balvin por llamar a boicotear los Latin Grammy.

En ese momento, René Pérez Joglar fue durísimo y, básicamente, sacó de paseo al intérprete de In Da Ghetto con una serie de sólidos argumentos para ponerlo en su lugar, enrostrándole principalmente el hecho de que no escribe sus canciones.

Pero el golpe definitivo de Residente a J Balvin vino cuando prácticamente ya había trapeado el piso con él y estableció un curioso paralelo gastronómico.

Así le indicó que "tienes que entender, José... Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín".

A eso se sumó Don Omar, quien trató de "ignorante" a Balvin, apoyando la posición de Residente.

J Balvin: ¿Qué dijo Don Omar y cómo lo repasó en el piso?

Cuando Balvin estaba completamente destrozado con las críticas de Residente, fue que llegó Don Omar a fustigarlo una vez más. Porque, claro, nunca es suficiente.

El "resucitado" King of Kings apareció en la sección de comentarios del video solamente para lanzar: "Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución?".

"No hay peor tiniebla que la ignorancia", remató el hombre tras Danza Kuduro.

Mientras, J Balvin no encontró nada mejor que sólo asegurar que respetaba la opinión de Residente, pero luego se puso a festinar con el concepto: creó distintas prendas de vestir con alusiones a las palabras de Pérez Joglar.

No contento con lo que ya había hecho, J Balvin se mostró en dos fotos precisamente junto a un carrito de hot dogs, a medio camino entre actitud cómica y desafiante, burlándose de los dichos de Residente.

"Sal y perrea ��", escribió el cantante colombiano junto a las capturas, aprovechando de promocionar el inminente lanzamiento de un nuevo remix de la popular canción, junto a nada menos que Sech y Daddy Yankee.

J Balvin: ¿Residente lo acribilló de nuevo?

Fue en ese momento en que Residente decidió acribillarlo nuevamente, esta vez sin piedad, revelando de paso que tras la primera publicación ambos conversaron por vía telefónica y acordaron saldar todo conflicto, además de que el ex Calle 13 bajara el video.

"Tengo que admitir de corazón que tienes un talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento", puntualizó Pérez Joglar.

Estaba tan molesto por la falta a la palabra de Balvin, que también le espetó: "Tú rompiste la palabra. En cambio, mi padre me educó con otros principios, por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo, yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dog, mientras que tú decides hacer un ‘merch’ (mercadeo) y hacerte de dinero a costa de sus empleos en vez de ayudarlos".

"Por eso somos distintos, por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. O sea, pa' que entiendan, el único mensaje que le escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso", puntualizó Residente.

Y remató cuestionando "¿de qué vale el negocio? Si la gente que tiene palabra, no te respeta. Y si hay alguien que tenga palabra que te respete. Es sólo porque conoce a uno de los 20 Jose. Y créeme que intenté ser tu pana, te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible, cabrón".

J Balvin: ¿Qué dijo Bad Bunny del colombiano?

A semanas del conflicto, cuando el asunto se había calmado, estos últimos días se viralizó una entrevista que dio Bad Bunny, quien también barrió el piso con J Balvin por el llamado a boicotear los Latin Grammy.

En declaraciones a Alofoke Radio Show en República Dominicana, Benito Martínez indicó que "yo puedo entender un punto de Balvin en cuestión de que sí, quizá, se lucran de la popularidad del género del reguetón para los rating y deben, quizá, tener más en cuenta las producciones, las canciones que salen de reguetón".

"Pero al mismo tiempo entiendo a René y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él", sostuvo.

Y entonces Bad Bunny lanzó lapidario: "yo pienso que yo debí recibir un poco de más nominaciones. Por ejemplo, a Balvin le nominaron Agua, o sea, él fue el que estaba molesto y a él le nominaron Agua. Yo juez de los Grammy no nomino 'Agua' ni a los Nickelodeon".

J Balvin: ¿Qué pasó con la canción Perra y su video?

En el caso de Perra, el clip hace días que no se puede ver en Youtube y ahora el mismo reguetonero confirmó que no fue un acto de censura de la plataforma, sino que él decidió bajarlo para no seguir incomodando al público.

El público criticó duramente a Balvin por la cación, pero también lo hizo la periodista colombiana Claudia Palacios que lo acusó de ser uno de los "representantes de la instrumentalización sexual de las mujeres", junto con Maluma.

Además, a eso se sumó que fue acusado de ser misógino y racista por nada menos que vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Esto a propósito de una de las escenas del videoclip de Perra que detonó la mayor controversia: esa que incluía a dos afroamericanas que aparecen encadenadas y caminando como cuadrúpedas delante de Balvin, quien controla sus amarras.

Ramírez sostuvo que "la letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar".

"El artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro. Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas", añadió.

Pero las disculpas por la fuerte letra de su canción no llegaron hasta que su madre lamentó públicamente que él haya hecho algo así. Alba Mery Balvin, demostró su vergüenza públicamente en el programa Nos cogió la noche, del canal Cosmovisión, que el cantante reaccionó sobre el peso de lo que estaba pasando.

La mujer comentó que "cuando me enteré (de la canción), yo lo llamé y le dije: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'... No sé ni qué decir".

"No seguí viendo el video… pues no veía a mi Josecito por ninguna parte. No podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades", añadió la madre del música, añadiendo un llamado a no estigmatizarlo porque él sólo "se equivocó".

J Balvin: ¿Qué dijo el reguetonero colombiano en sus disculpas?

Tras bajar el video de Youtube hace poco más de una semana, siguió recibiendo críticas y por lo mismo ahora decidió "dar la cara" y publicó en Instagram un registro en el que pide disculpas a su público.

"Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y a la comunidad negra. Esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, pues lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración", parte diciendo Balvin.

Y añadió que "también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos y en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente y su comunidad y también empodera a las mujeres".

"Madre, también discúlpame, la idea es seguir siendo mejor cada día", indicó antes de cerrar.