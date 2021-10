J Balvin anda arrepentido por la vida en estos últimos días, después de todo el revuelo que causó con su polémica y criticada canción Perra. Pero las disculpas por la fuerte letra de su canción no llegaron hasta que su madre lamentó públicamente que él haya hecho algo así.

Y no sólo eso, el clip hace días que no se puede ver en Youtube y ahora el mismo reguetonero confirmó que no fue un acto de censura de la plataforma, sino que él decidió bajarlo para no seguir incomodando al público.

El público criticó duramente a Balvin, pero también lo hizo la periodista colombiana Claudia Palacios que lo acusó de ser uno de los "representantes de la instrumentalización sexual de las mujeres", junto con Maluma. Además, a eso se suma que fue acusado de ser misógino y racista por nada menos que vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Pero no fue hasta que su misma madre, Alba Mery Balvin, demostró su vergüenza públicamente en el programa Nos cogió la noche, del canal Cosmovisión, que el cantante reaccionó sobre el peso de lo que estaba pasando.

La mujer comentó que "cuando me enteré (de la canción), yo lo llamé y le dije: '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'... No sé ni qué decir".

"No seguí viendo el video… pues no veía a mi Josecito por ninguna parte. No podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades", añadió la madre del música, añadiendo un llamado a no estigmatizarlo porque él sólo "se equivocó".

J Balvin: ¿Qué dijo el reguetonero colombiano en sus disculpas?

Tras bajar el video de Youtube hace poco más de una semana, siguió recibiendo críticas y por lo mismo ahora decidió "dar la cara" y publicó en Instagram un registro en el que pide disculpas a su público.

"Quiero ofrecerles mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y a la comunidad negra. Esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, pues lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración", parte diciendo Balvin.

"Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas les estoy dando cara, hablando al respecto".

Y añadió que "también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos y en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente y su comunidad y también empodera a las mujeres".

"Madre, también discúlpame, la idea es seguir siendo mejor cada día", indicó antes de cerrar.

J Balvin: ¿Qué polémicas ha protagonizado el reguetonero colombiano?

Si bien ahora si disculpó, J Balvin lleva varias semanas en medio de un huracán de polémicas. A pesar de haber sido padre en el proceso, el cantante no deja de aparecer desafiante y planteando nuevas situaciones con las que incomodar a la sociedad.

Con el lanzamiento de Perra se ganó una arremetida de críticas desde el mundo de las mujeres y el feminismo.

Pero Balvin también cosecho el odio del mundo artístico luego de que hizo un llamado a boicotear los Latin Grammy.

Una de las respuestas más categóricas que tuvo en ese momento fue la del ex Calle 13, Residente, quien tildó su música como "un carrito de hot dogs".

Don Omar, en tanto, lo trató de "ignorante" y el más reciente en barrer el piso con Balvin fue nada menos que Bad Bunny, quién le basureó uno de sus populares temas, indicando que "no nomino 'Agua' ni a los Nickelodeon".