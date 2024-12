Este año se cumplieron cuatro años desde la muerte del astro del futbol Diego Armando Maradona y a pesar del tiempo, las anécdotas sobre la estrella argentina siguen surgiendo en esta etapa del año en donde se recuerda su carrera y su impacto en el deporte internacional.

El protagonista de una inesperada historia con el ídolo argentino es Don Omar, el artista detrás de hits como “Taboo”, “Salió el sol”, “Danza Kuduro”, “Ella y yo” y “Dale don dale”. El 2023, durante su participación en el programa El Gordo y la Flaca, el cantante recordó su historia con el 10.

El inesperado encuentro entre Don Omar y Diego Maradona

El artista reveló que cuando estaba dando sus primeros pasos en la música lo llamaron desde Argentina para decirle que Diego Maradona quería hacer un programa especial con él.

“Y cuando me dicen Diego Maradona, este humilde jibarito de Puerto Rico que nunca había visto una pelota de fútbol, pregunta: ‘¿Quién es Diego Maradona?’. Todo el mundo me miró como diciendo ‘wow’, no podemos creerlo”.

Agregando que cuando se concretó el viaje, todo cambió. “Llego a Argentina y me reciben como si fuera el Presidente de la Nación. Me dicen: ‘Diego te envía esto, Diego te regala esto’. Llegué al hotel y recibí una llamada, diciéndome ‘William, soy Diego’. Le digo ‘es un placer conocerlo’ y me responde ‘no, el placer es mío y hoy te voy a explicar por qué’”

Señalando que cuando llegó al estudio de producción todo era gigantesco, estaba lleno de personas y desde que ingresó todos empezaron a aplaudir.

“Él estaba en el público, él fue el primero que se levantó a aplaudirme y cuando él se levantó, todo el estudio empezó a aplaudirme. Cuando miro que él viene caminando, le doy la mano, lo abrazo y Diego comienza a llorar”.

Asimismo agregó que “antes de empezar el show Diego comenzó a hablarle a todos y decirles por qué yo estaba allí. Yo he visto grandes cosas en el tiempo y una de ellas fue Diego Maradona”.

Don Omar reveló que el ídolo argentino le habló sobre su paso por Cuba. “Quiero contar que yo viví cuatro años y medio en Cuba y tú eras el que nos alegraba el día. Vos sabes lo que es el reggaeton. Hoy el reggaeton se llama Don Omar y por eso, gracias por venir”.

“Recibí una llamada personal de él. Me dijo: ‘Te conocí en uno de mis peores momentos de mi vida. En Cuba, encontrándose con él mismo. Y me dijo: “No sabes cuán feliz me hacían tres minutos de tu canción. Después de que Maradona dijo que era el mejor reguetonero del mundo, en ese momento cambió mi vida. Que un superastro mundial pueda relajarse y pueda disfrutar…Es el único fanático que nunca pensé en tener”.