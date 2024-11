El 10 trasandino dejó un particular ranking que hasta el día de hoy da que hablar. Entre sus elecciones no asoma Pelé.

Los 25 de noviembre pasaron a ser una jornada más que especial para el calendario del mundo del fútbol. Es que un día como hoy pero del 2020, el ídolo Diego Armando Maradona falleció en Buenos Aires.

Un suceso que marcó para siempre a Argentina y a todos los seguidores del astro transandino. Por lo mismo en esta fecha se recuerda con cariño cada una de sus declaraciones. Registros que asoman cada vez más lejanos pero que siguen presentes entre los fanáticos de la redonda.

Por lo mismo una de las declaraciones que más ha dado que hablar es cuando Maradona eligió a los mejores jugadores de la historia. Ranking que no estuvo ajeno a polémicas.

En una de sus últimas entrevistas a TyC Sports, el “10” apuntó primero a Alfredo di Stefano y hasta lo ubicó por sobre Pelé. “El mejor fue Di Stefano, fue superior a todos, incluso a mí. Pelé no quiso reconocer a Di Stefano. Los amigos de Pelé le inventaron un trofeo como la leyenda viviente del fútbol. A Pelé le gané hasta en Río por ser el mejor de la historia”, lanzó en una de sus últimas entrevistas.

También destacó a los holandeses Gullit y Van Basten por la rivalidad que protagonizaron cuando defendían la camiseta Milan y Maradona sacaba la cara por Napoli. También recordó al brasileño Careca, con quien compartieron una de las duplas de ataque más letales.

El mejor del mundo según Maradona

Pero sin lugar a dudas, también tuvo palabras para Lionel Messi. “Yo le dije cómo tenía que meter el pie, pero todo es mérito de él. La clava. Yo no me enfrentaría con Messi jamás. Yo no lo critico, el pibe viene, juega, no canta el himno y dicen que es catalán. Yo soy amigo de Leo”, confesó en ese momento.

Maradona puso todas sus fichas en Messi y en 2022 logró ganar el mundial con Argentina

En dicha entrevista de 2019, y a meses de su muerte, Maradona deslizó que lo único que le faltaba era ganar un mundial para convertirse en el mejor de la historia. Lo que paradójicamente Messi consiguió en 2022 y justamente se lo dedicó al barrilete cósmico.

“Me dio mucha tristeza que no pueda vivir lo que vivimos nosotros, porque sé lo que él sentía por la selección argentina (…) Él me quería mucho a mí y yo a él, por más que se hayan dicho muchas cosas en medio”, agradeció Messi en honor al Diego tiempo después a ESPN.