Para los seguidores de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre no es una fecha cualquiera: se cumplen 4 años de la partida del campeón del mundo. Una de las personas que lo conoció bien en Chile, fue Pedro Carcuro.

La figura del Diego está llena de luces y sombras, pero sin dudas que no se podría hablar de fútbol sin hablar del oriundo de Villa Florito. Un artista con el balón que en la Copa del Mundo de México 1986 tuvo su obra maestra y que le dio las llaves de la inmortalidad.

El registro de Pedro Carcuro con Diego Armando Maradona

Durante su extensa carrera como periodista, Pedro Carcuro ha tenido la posibilidad de conocer a diversas figuras más allá del ámbito deportivo. En más de una ocasión le tocó compartir con Diego Armando Maradona, con quien tuvo una linda relación.

La cercanía entre el chileno y el argentino queda reflejada en un encuentro que tuvieron ambos en el Mundial de Brasil 2014. En el lugar de operaciones de los medios de comunicación, se abrazaron y hablaron en la previa del choque entre Chile y España, que terminó ganando La Roja por 2-0. Maradona le agradeció un especial hecho a Carcuro.

“Hola maestro, ¿cómo le va? Siempre me acuerdo que me fue a ver a Cuba. Me han pegado en todas partes, menos en la memoria“, señaló el surgido en Argentinos Juniors. “Hay mucho cariño permanente para usted Diego, de verdad. Es emocionante el reencuentro para mí“, le replicó el chileno. “Se me pone la piel de gallina“, le contestó Maradona, quien aludía a una entrevista que le hizo el periodista en La Habana cuando él estaba en una clínica de rehabilitación.

“Me fue a ver en un momento duro para mí y yo soy uno que se acuerda de las cosas (…) el recuerdo eterno para usted”, agregó el Pelusa. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, por lo cual este emotivo video fue usado por TVN para recordar al histórico futbolista.

“Cuatro años sin el Diego. Qué momento este que compartimos. Uno de los lujos que me ha regalado el periodismo“, escribió Pedro Carcuro en la publicación que rememoraba el encuentro.