Sorpresa total generó en Argentina la primera entrevista que dio el hijo de Diego Armando Maradona. El heredero del histórico crack habló ante los medios y dejó en claro que quiere seguir los pasos de su padre.

Esto trata de Dieguito Fernando, el hijo que nació entre el romance del “10” con Verónica Ojeda y que 11 años de edad. Por lo mismo recibió la autorización de su madre para poder dar su primera aparición ante los medios.

Ante los micrófonos de Clarín el pequeño comentó que extraña mucho a su padre. “Yo sabía cómo jugaba mi papá, era fan de mi papá. Me gusta acordarme de cuando me llamaba y hablábamos por teléfono (…) De los videos de goles, el que más me gusta es el gol que metió papá con los ingleses”, indicó de entrada.

El sueño del hijo de Maradona

Dieguito confesó que sueño es ser futbolista. Pero lo llamativo es que no en la misma posición del Diego, sino que bajo los tres palos. Aunque confesó que deberá trabajar mucho para ello.

Hijo de Maradona sueña con ser como el Dibu Martínez

“No sé si lo voy a hacer. Yo le dije a mamá que quería jugar a la pelota y al final siempre era malísimo jugando al fútbol. Ahora quiero ser arquero, como el Dibu Martínez“, confesó.

Pese a esto recalcaron que cuenta con el apoyo de sus hermanos Dalma, Gianinna, Jana y Diego Junior. Además el medio citado recalcó que el joven aún no se suma a ningún club y solo cuenta con una breve experiencia en la escuelita de fútbol de Tristán Suárez.